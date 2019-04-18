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اعتقال عنصر فى "داعش" بالموصل العراقية

الخميس، 18 أبريل 2019 12:05 ص
اعتقال عنصر فى "داعش" بالموصل العراقية قوات الجيش العراقى
أ ش أ
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أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى ، اليوم الأربعاء، عن اعتقال عنصر فى تنظيم "داعش" الإرهابى جلب سيارات مفخخة إلى مدينة الموصل.


وذكرت الخلية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - " إن شرطة محافظة نينوى ألقت القبض على أحد عناصر "داعش" الإرهابية والمشترك فى جلب العجلات المفخخة التى استهدفت مطعم فى الجانب الأيمن لمدينة الموصل وسوق ناحية القيارة جنوب مدينة الموصل وسوق قضاء تلعفر فى العام الماضي".


وأضافت أن "عملية القبض جاءت وفق مذكرة قبض قضائية وبعد ورود معلومات دقيقة، وقد اعترف خلال التحقيقات الابتدائية والقضائية بأنه هو من من قام بتفجير العجلات من خلال الاتصال على جهاز الموبايل المربوط داخل العجلات المفخخات"، مشيرة إلى أنهتم القبض عليه فى (مجمع البادية) التابع لقضاء (البعاج) غربى مدينة الموصل.


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