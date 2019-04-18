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اضبط مخالفة.. كابلات كهرباء عارية تهدد حياة الأهالى بكفر الزيات

الخميس، 18 أبريل 2019 02:00 ص
اضبط مخالفة.. كابلات كهرباء عارية تهدد حياة الأهالى بكفر الزيات كابلات كهرباء عارية
الغربية- محمد طارق
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اشتكى عدد من أهالى مدينة كفر الزيات، بمحافظة الغربية المسئولين بمجلس مدينة كفر الزيات وشركة كهرباء كفر الزيات، بسبب وجود أسلاك كهربائية عارية تخرج من عمود بإحدى الشوارع الرئيسية .

وقالت إيمان عبد الغفار أحد الأهالى لـ"اليوم السابع"، إن الكابلات الكهربائية العارية تقع أعلى الرصيف الموازى لنادى كفر الزيات، وهذا الشارع يعد من أهم الشوارع الحيوية بالمدينة وبالرغم من إرسال عدة شكاوى إلى شركة الكهرباء لم يتدخل أحد حتى الآن لإنقاذ أرواح الأهالى.

وطالب الأهالى رئيس مجلس مدينة كفر الزيات بالتدخل لإنقاذ أرواح الأهالى وتغطية هذه الأسلاك الكهربائية، وإعادة صيانة الأعمدة الكهربائية بشارع النادى.


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