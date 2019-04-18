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استبدال اللوحات وتزوير الرخص والمفتاح المصطنع أدوات عصابة بولاق لسرقة السيارات

الخميس، 18 أبريل 2019 08:00 ص
استبدال اللوحات وتزوير الرخص والمفتاح المصطنع أدوات عصابة بولاق لسرقة السيارات سرقة سيارة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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اعترف 3 عاطلين تم القبض عليهم لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى، بالاشتراك مع متهم هارب، أنهم يستخدمون أسلوب المفتاح المصطنع فى سرقة السيارات، حيث إن اثنين منهم سبق اتهامهما فى قضايا سرقة، ولديهم خبرة فى مجال سرقة السيارات.

وأضاف المتهمون أنهم يلجأون إلى تزوير اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات المسروقة، بالإضافة إلى تزييف الرخص الخاص بها، حتى يتمكنوا من بيعها، وذكروا أن نشاطهم يشمل عدة محافظات، منها القاهرة والجيزة والغربية.

وأرشد المتهمون عن 4 سيارات سرقوها من منطقة النزهة بالقاهرة، ومن مدينة المحلة بالغربية، كما أرشدوا عن هوية شريكهم الهارب، وجارى تكثيف التحريات وإعداد الأكمنة للقبض عليه.

وتم ضبط المتهمين، عقب بلاغ تقدم به موظف لقسم شرطة بولاق الدكرور، أفاد فيه بسرقة مجهولين لسيارته الملاكى أثناء ركنها أمام العقار الخاص به.

وبإجراء التحريات تبين للمقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث بولاق الدكرور أن 4 عاطلين يكونون تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات، وراء ارتكاب الواقعة.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن النقباء كريم عبد الرازق وأيمن سكورى وأحمد مندور، من ضبط 3 من المتهمين وبحوزتهم السيارة بالإضافة إلى لوحة معدنية يدوية الصنع، ورخص مزورة.

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة 4 سيارات بالقاهرة والغربية، بالاشتراك مع المتهم الهارب، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.


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