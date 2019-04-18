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الخميس، 18 أبريل 2019 06:59 م
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"إيه بى بى" و"رولز رويس" يعلنان شراكة عالمية فى مجال شبكات الكهرباء الصغيرة

الخميس، 18 أبريل 2019 06:04 م
"إيه بى بى" و"رولز رويس" يعلنان شراكة عالمية فى مجال شبكات الكهرباء الصغيرة شراكة عالمية بين "إيه بى بى" و"رولز رويس"
تقرير خاص
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◄ تدمج الشراكة الجديدة ما بين حلول شبكات الكهرباء الصغيرة والتكنولوجيا الرقمية لأنظمة الطاقة الهجينة عالية الكفاءة

أعلنت كل من ABB ورولز رويس عن توقيع عقد شراكة عالمية فيما بينهما فيما يخص توفير تقنيات شبكات الكهرباء الصغيرة والأتمتة المتطورة، حيث سيعمل الشريكان على تقديم حلول شبكات الكهرباء الصغيرة الموفِّرة فى استخدام الطاقة للمرافق العامة وكذلك الهيئات التجارية والصناعية.

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وتقدم رولز رويس من خلال هذه الشراكة أحدث حلول شبكات النقل القصوى داخل المواقع (MTU Onsite Energy) كأحد حلول نظم الطاقة المتطورة التى من شأنها أن توفر انتقال سلس من شبكات الطاقة التقليدية (توليد الطاقة عن طريق تشغيل مصدر احتياطى عند حدوث عطل ما) إلى الدمج ما بين توليد كلٍ من الحرارة والكهرباء من خلال شبكات الكهرباء الصغيرة microgrids.

 

وعن هذه الشراكة الاستراتيجية يقول ناجى جريجيري، المدير التنفيذى لشركة ABB  مصر وشمال ووسط افريقيا: "تعمل ABB دائما على تأكيد التزامها تجاه السوق المصرى وتوفير أحدث الحلول والانظمة التى من شأنها أن تحدث نقلة نوعية فى حلول الشبكات الصغيرة microgrid من خلال جلب المعرفة والخبرة اللازمتان إلى السوق المحلية".

 

وعن هذه الحلول المتطورة يقول أندرياس شيل، الرئيس التنفيذى لشركة رولز رويس لأنظمة الطاقة: "أصبح التوجه العام الآن يهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون، لذا فإن العملاء يسعون دائما إلى الاعتماد على خيارات مربحة وأكثر استدامة لتوليد الطاقة، ولهذا السبب فإننا نعتمد فى الأساس على شبكات الكهرباء الصغيرة التى تعتبر الامثل لتوليد الطاقة بطريقة اكثر استقلالية وأكثر كفاءة وموثوقية وأكثر توافقا مع البيئة.

 

ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية سنقوم بتوفير احدث حلول شبكات النقل القصوى لتوليد الكهرباء بالديزل والغاز الطبيعى وأيضا حلول التحكم مع توفير حلول شبكات الكهرباء الصغيرة النموذجية ذات القدرة على التشغيل والتحكم عن بعد من "ABB" بما يتيح مميزات ونقاط قوة مقدمة من شركتين رائدتين فى هذه المجالات على مستوى العالم، وتحقيق إمدادات دائمة من الكهرباء حتى فى الظروف الجوية القاسية وأوقات الاستهلاك المرتفع، أمر شديد الأهمية لتحقيق النمو الاقتصادى، لهذا فإن الاعتماد على الطاقة المتجددة يمثِّل أحد الحلول المستدامة فى توفير طاقة بلا انقطاع بالإضافة إلى التشجيع على استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

 

من جهته، قال ماسيمو دانييلي، رئيس أعمال أتمتة الشبكات فى قسم شبكات الكهرباء فى شركة ايه بى بى العالمية: "نظام 'ABB Ability™ e-mesh™' يمكنه أن يضمن توافر شبكة كهرباء ثابتة حتى مع الاعتماد على نسبة كبيرة من الطاقة المتجددة من مصادر متنوعة، ويضمن كذلك العمل بسلاسة مع محركات الديزل أو الوقود الموجودة بالفعل، كما يضمن أيضا توفير معطيات متكاملة وموحدة لجميع مصادر الطاقة الموزعة والتى يتم نشرها بسرعة بما يقدم معلومات دقيقة تساهم فى اتخاذ القرارات الصائبة بشكل أكثر جدوى وأكثر ربحية ويقلل من تكاليف التشغيل".

 

 

 


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إيه بى بى

رولز رويس

شراكة عالمية

شبكات الكهرباء

الطاقة




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