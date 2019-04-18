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إلغاء الإجازات بمستشفى جامعة بنى سويف خلال أيام الإستفتاء على الدستور

الخميس، 18 أبريل 2019 06:56 م
إلغاء الإجازات بمستشفى جامعة بنى سويف خلال أيام الإستفتاء على الدستور الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف - أيمن لطفى
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قرر الدكتور منصور حسن ، رئيس جامعة بنى سويف ، رفع حالة الطوارىء والاستعداد القصوى بالمستشفى الجامعى  خلال أيام الاستفتاء على الدستور اعتبارا من السبت إلى الاثنين القادم.

وأشار منصور حسن، فى بيان له مساء اليوم،  إلى الغاء الإجازات  لجميع العاملين بكافة مستوياتهم الوظيفية " أطباء - تمريض - اداريين وخدمات معاونة  " علاوة على توفير كافة الادوية والمستلزمات بجميع الأقسام وتقديموالخدمة الطبية اللازمة للمترددين على المستشفى

يذكرأن اللجنة الوطنية للانتخابات قررت إجراء الإستفتاء على الدستو من 20  إلى 22 إبريل الحالى .

 

 
 

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