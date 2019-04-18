كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في إحباط محاولة تهريب 326 طلقة نارية لداخل البلاد عبر ميناء غرب بورسعيد.

وجاء ذلك استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية فى إحكام السيطرة على كافة المنافذ، لمكافحة جرائم جلب وتهريب البضائع المحظور دخولها للبلاد.

ونجحت إدارة شرطة موانئ بورسعيد بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية فى ضبط (320 طلقة مورس عيار 22مم – 5 طلقات خرطوش – واحد طلقة عيار 9 مم – واحد قطعة "ماسورة رشاش بمسطرة مُدرجة")، بداخل حاوية مشمولها (قطع غيار سيارات مُستعملة) واردة من إحدى الدول الأجنبية إلى ميناء غرب بورسعيد، لصالح مكتب للتجارة والاستيراد ملك أحد الأشخاص "محدد" المقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية)، وغير واردة بالمستندات والمحظور استيرادها .