إحالة أوراق مزارع لفضيلة المفتى بتهمة القتل العمد بالمنيا

المنيا- فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية كل من المستشارين مصطفى عبد الواحد، ووائل شعبان، وأمانة سر على حسن، ومحمد مصطفى، بإحالة أوراق مزارع إلى فضيلة المفتى لإستطلاع رأيه الشرعى، نحو توقيع عقوبة الإعدام بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحددت جلسة اليوم الخامس من دور يونية، النطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم.

وتعود أحداث الواقعة، إلى عام 2016، عندما تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا عن جريمة قتل بمركز سمالوط، وبعمل التحريات التى قامت بها أجهزة الأمن، تبين قيام المتهم "محمد .ص .غ"، بقتل "محمد .ف.ع" مزارع.

وكشفت التحريات، أن المتهم استدرج المجنى عليه، على أثر خلافات مالية بينهما إلى الزراعات، وأعد لذلك سلاح نارى، وأداة حادة وعصا، وفور وصول المجنى عليه حدثت مشادة بينهما، قام على إثرها المتهم بإطلاق النار على المجنى عليه، وبعد ذلك انهال آلية الضرب بالعصا، إلا أنه لم يفارق الحياة، فقام المتهم بطعنه عدة طعنات حتى فارق الحياة، وعلى الفور قام المتهم بإلقاء المجنى عليه فى مصرف، واستولى على حافظة نقوده، ولاذ بالفرار.

وتم إحالة القضية إلى النيابة العامة، التى باشرت التحقيق، والتى اعترف فيها المتهم بقتل المجنى عليه مع سبق الإصرار والترصد، وإحالتها إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها المتقدم .