أول مرة فى تاريخ مصر.. بطاقات اقتراع بطريقة "برايل" لتناسب ذوى الاحتياجات الخاصة

كتب محمد أبو عوض

تتخذ الهيئة الوطنية للانتخابات عدداً من الإجراءات والقرارات من أجل التيسير على المواطنين وتنظيم حركة وسير عملية التصويت على التعديلات الدستورية وفى القلب منهم أبناء مصر من متحدى الإعاقة، والذين تسعى الهيئة لتوفير كافة الوسائل لإشراكهم في العرس الوطني خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتي دعا فيها المستشار لاشين إبراهيم الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20و21و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وإصرارا من الهيئة الوطنية للانتخابات لتمكين كل أبناء الوطن من المشاركة فى الاستحقاقات الوطنية لذلك أعلنت الهيئة على لسان المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات توفير كافة وسائل الدعم وإزالة كافة العقبات أمام المصوتين من متحدى الإعاقة، ولأول مرة فى تاريخ مصر يتم طبع عدد من البطاقات بطريقة "برايل" لتناسب ذوى الاحتياجات الخاصة.