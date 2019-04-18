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الخميس، 18 أبريل 2019 02:08 م
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أسعار النفط تتراجع وخفض الإمدادات يحد من الخسائر

الخميس، 18 أبريل 2019 01:34 م
أسعار النفط تتراجع وخفض الإمدادات يحد من الخسائر النفط - صورة أرشيفية
رويترز
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انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس، رغم التراجع غير المتوقع لمخزونات الخام فى الولايات المتحدة، لكن تقلصا أقل من المتوقع فى مخزونات البنزين وتخفيضات الإنتاج الحالية التى تقودها أوبك حدت من هبوط الأسعار.

 

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت 19 سنتا أو 0.3% عن التسوية السابقة لتصل إلى 71.43 دولار للبرميل، مبتعدة أكثر عن أعلى مستوى فى خمسة أشهر الذى بلغته أمس الأربعاء عند 72.27 دولار للبرميل.

 

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 63.62 دولار للبرميل، منخفضة 14 سنتا أو 0.2%.

 

وفي وقت سابق اليوم، جرى تداول العقدين عند مستويات أعلى قليلا.

 

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام فى الولايات المتحدة انخفضت 1.4 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى 12 أبريل، مخالفة توقعات المحللين التى كانت أشارت إلى زيادة قدرها 1.7 مليون برميل.

 

وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار 1.2 مليون برميل، فى حين أشارت توقعات المحللين فى استطلاع لرويترز إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

 

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التى تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 362 ألف برميل، بينما كانت التوقعات تشير لهبوط قدره 846 ألف برميل، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة.

 

وتلقت الأسعار دعما هذا العام من اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، بمن فيهم روسيا، على خفض إنتاجهم 1.2 مليون برميل يوميا.

 

كما انخفضت إمدادات الخام العالمية أكثر بسبب فرض الولايات المتحدة عقوبات على فنزويلا وإيران عضوى أوبك.


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