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أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 18-4-2019

الخميس، 18 أبريل 2019 11:00 م
أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 18-4-2019 البورصة المصرية أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 18-4-2019، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة مليار جنيه ليغلق عند مستوى 810.408 مليار جنيه.  
 

الكابلات

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ عرض الشراء الإجبارى المقدم من تحالف كل من شركة سمو للاستشارات وفلوريش للاستثمار وشركة وادى للاستشارات على أسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية المصدرة، وذلك لعدد 139.4 مليون سهم بقيمة إجمالية 188.2 مليون جنيه.

البنك التجارى

أعلن بنك التجارى الدولى، عن تأسيس مكتبه التمثيلى فى مدينة أديس بابا بأثيوبيا بهدف تعزيز العلاقات مع البنوك الأثيوبية ودعم التبادل التجارى من خلال الترويج للصادرات المصرية إلى أثيوبيا، ودراسة السوق والفرص الاستثمارية المتاحة.

 

إيقاف تداول شركتين

 

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم شركتى ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، العربية لاستصلاح الأراضى، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

 

البورصة تربح مليار جنيه 

  
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة مليار جنيه ليغلق عند مستوى 810.408 مليار جنيه.  
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 253 مليون ورقة مالية بقيمة 887.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.8 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.77% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.4%، والعرب على 11.83% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 62.17% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 37.82%.
 
  
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 124.7 مليون جنيه، 15.3 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 73.7 مليون جنيه، 70.3 مليون جنيه، على التوالى.
 
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 14876 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 2319 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 18733 نقطة.
  
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 658 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 1682 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 467 نقطة.
  
وارتفعت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 71 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.
 
 
         
 

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