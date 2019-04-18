"آثار أسوان": فتح كافة المزارات اليوم مجانا احتفالا بيوم التراث العالمى

أسوان ندى سليم

أعلنت منطقة آثار أسوان والنوبة، برئاسة الدكتور عبد المنعم سعيد، فتح جميع المواقع الأثرية والمزارات الهامة فى محافظة أسوان، اليوم الخميس، مجانا أمام الزائرين المصريين والأجانب احتفالا بيوم التراث العالمى.

وأوضح الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، أن المزارات الأثرية المفتوحة أمام الزائرين بشكل مجانى هى كل من معابد فيلة ومعبد ابو سمبل ومعبد كوم امبو ومعبد كلابشة ومنطقة جبل السلسلة بكوم أمبو، فضلا عن منطقة الكاب بادفو ومقابر النبلاء وجزيرة الفنتبن ومنطقتى عمدا والسبوع، والمسلة الناقصة.