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الأربعاء، 17 أبريل 2019 05:06 ص
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40 صورة تلخص حريق كاتدرائية نوتردام بفرنسا ونقل النفائس لمتحف اللوفر

الأربعاء، 17 أبريل 2019 05:02 ص
40 صورة تلخص حريق كاتدرائية نوتردام بفرنسا ونقل النفائس لمتحف اللوفر حريق كاتدرائية نوتردام
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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صب رجال الإطفاء المياه على الأطلال المحترقة لكاتدرائية نوتردام أول أمس الإثنين حتى صباح اليوم التالى لحريق هائل التهم الكاتدرائية التى تقع فى قلب باريس ويعود تاريخ بنائها للعصور الوسطى.

وظل مئات من رجال الإطفاء يكافحون الحريق لمدة ثمانى ساعات قبل أن يصبح تحت السيطرة وتمكنوا من إنقاذ برجى الجرس والجدران الخارجية للكاتدرائية إلا أن السقف انهار كما انهار برج الكاتدرائية الذى يعود تاريخه إلى ثمانية قرون.

وقال مكتب المدعى العام فى باريس إنه بدأ تحقيقا بشأن الحريق. وذكرت عدة مصادر فى الشرطة أنها تعمل فى الوقت الراهن بناء على فرضية أن الحريق كان حادثا.

اندلاع الحريق فى الكاتدرائية (1)
اندلاع الحريق فى الكاتدرائية 

وقال وزير الثقافة فرانك رييستير لمحطة (سى نيوز) التلفزيونية "إنها رمز لبلدنا كان مهددا بالدمار".

وأضاف أن رجال الإطفاء الذين دخلوا الكاتدرائية المحترقة أنقذوا العديد من كنوزها لكن بعض اللوحات لا تزال فى الداخل ومهددة بالتلف بسبب الدخان والمياه.

وأدى الحريق لانهيار السقف الخشبى للكاتدرائية الذى كان يشهد عمليات تجديد وترميم واسعة النطاق.

وتجمع المئات على ضفتى نهر السين ليشاهدوا الحريق المستعر وسيطرت عليهم حالة من الذهول، وتلا البعض صلوات وأنشد آخرون أناشيد دينية على نحو متناغم فى وقت متأخر من مساء أمس.

اندلاع الحريق فى الكاتدرائية (2)
اندلاع الحريق فى الكاتدرائية 

وقال وزير الثقافة الفرنسى فرانك ريستير للصحفيين إن الأعمال الفنية والنفائس الأخرى التى تم إخراجها من كاتدرائية نوتردام أثناء الحريق الذى اندلع فى الكاتدرائية أمس الاثنين سيجرى نقلها إلى متحف اللوفر.

وكان الوزير قال فى وقت سابق إن رجال الإطفاء وعاملين بوزارة الثقافة ومجلس المدينة هرعوا إلى الكاتدرائية عندما اندلع الحريق لحماية الأعمال الفنية الهامة الموجودة بالداخل.

وأضاف أن بعض القطع الفنية، وبينها قطع مقدسة مثل إكليل الشوك للسيد المسيح ورداء الملك لويس التاسع أو لويس القديس الذى يعود للقرن الثالث عشر، نُقلت فى بادئ الأمر إلى مجلس المدينة والآن ستنقل إلى متحف اللوفر المجاور.

اندلاع الحريق فى الكاتدرائية (4)
اندلاع الحريق فى الكاتدرائية

 

اندلاع الحريق فى الكاتدرائية (5)
اندلاع الحريق فى الكاتدرائية 

 

اندلاع الحريق فى الكاتدرائية (6)
اندلاع الحريق فى الكاتدرائية 
 
 
اندلاع الحريق فى الكاتدرائية (7)
اندلاع الحريق فى الكاتدرائية 

 

بداية إنهيار أحد أبراج الكاتدرائية (2)
بداية إنهيار أحد أبراج الكاتدرائية

 

النيران تلتهم الكاتدرائية
النيران تلتهم الكاتدرائية

 

جانب من الحريق
جانب من الحريق

 

حريق نوتردام
حريق نوتردام

 

بداية إنهيار أحد أبراج الكاتدرائية
بداية إنهيار أحد أبراج الكاتدرائية

 

جانب من الحريق
جانب من الحريق
 
 
جانب من الدمار الذى حل بالكاتدرائية (1)
جانب من الدمار الذى حل بالكاتدرائية 
 
 
جانب من الدمار الذى حل بالكاتدرائية (2)
جانب من الدمار الذى حل بالكاتدرائية 

 

جانب من الدمار الذى حل بالكاتدرائية (3)
جانب من الدمار الذى حل بالكاتدرائية 

 

جانب من الدمار الذى حل بالكاتدرائية (4)
جانب من الدمار الذى حل بالكاتدرائية 

 

جانب من الدمار الذى حل بالكاتدرائية (5)
جانب من الدمار الذى حل بالكاتدرائية 

 

حزن المواطنين بسبب الحريق
حزن المواطنين بسبب الحريق

 

رجال الإطفاء
رجال الإطفاء

 

جانب من الدمار الذى حل بالكاتدرائية (6)
جانب من الدمار الذى حل بالكاتدرائية 

 

جهود رجال الإطفاء لانقاذ الكاتدرائية (1)
جهود رجال الإطفاء لانقاذ الكاتدرائية 

 

جهود رجال الإطفاء لانقاذ الكاتدرائية (2)
جهود رجال الإطفاء لانقاذ الكاتدرائية 

 

جهود رجال الإطفاء لانقاذ الكاتدرائية (3)
جهود رجال الإطفاء لانقاذ الكاتدرائية 

 

جهود رجال الإطفاء لانقاذ الكاتدرائية (4)
جهود رجال الإطفاء لانقاذ الكاتدرائية 

 

جهود رجال الإطفاء لانقاذ الكاتدرائية (5)
جهود رجال الإطفاء لانقاذ الكاتدرائية 

 

جهود رجال الإطفاء لانقاذ الكاتدرائية (6)
جهود رجال الإطفاء لانقاذ الكاتدرائية 
 
 
 
زيارة وزير الداخلية الفرنسى لمكان الحادث
زيارة وزير الداخلية الفرنسى لمكان الحادث

 

وقفة حزنا على حريق الكاتدرائية
وقفة حزنا على حريق الكاتدرائية
 
 
بداية نقل نفائس الكاتدرائية لمتحف اللوفر (1)
بداية نقل نفائس الكاتدرائية لمتحف اللوفر 

 

بداية نقل نفائس الكاتدرائية لمتحف اللوفر (2)
بداية نقل نفائس الكاتدرائية لمتحف اللوفر 

 

بداية نقل نفائس الكاتدرائية لمتحف اللوفر (3)
بداية نقل نفائس الكاتدرائية لمتحف اللوفر 

 

بداية نقل نفائس الكاتدرائية لمتحف اللوفر (4)
بداية نقل نفائس الكاتدرائية لمتحف اللوفر 

 

بداية نقل نفائس الكاتدرائية لمتحف اللوفر (5)
بداية نقل نفائس الكاتدرائية لمتحف اللوفر 

 

بداية نقل نفائس الكاتدرائية لمتحف اللوفر (6)
بداية نقل نفائس الكاتدرائية لمتحف اللوفر 
 
 
بداية نقل نفائس الكاتدرائية لمتحف اللوفر (7)
بداية نقل نفائس الكاتدرائية لمتحف اللوفر 

 

بداية نقل نفائس الكاتدرائية لمتحف اللوفر (8)
بداية نقل نفائس الكاتدرائية لمتحف اللوفر 
 
 
زيارة ماكرزن للكاتدرائية (1)
زيارة ماكرزن للكاتدرائية (1)

 

زيارة ماكرزن للكاتدرائية (2)
زيارة ماكرزن للكاتدرائية 

 

ماكرون يعلن أن ترميم الكاتدرائية يحتاج 5 سنوات
ماكرون يعلن أن ترميم الكاتدرائية يحتاج 5 سنوات

 


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كاتدرائية نوتردام

حريق كاتدرائية نوتردام

باريس

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