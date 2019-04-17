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4 عاطلين وراء سرقة سيارة موظف ببولاق الدكرور

الأربعاء، 17 أبريل 2019 12:41 م
4 عاطلين وراء سرقة سيارة موظف ببولاق الدكرور حملة أمنية-أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف
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كون 4 عاطلين تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات، وتمكن رجال المباحث من ضبط 3 من المتهمين عقب سرقتهم سيارة ملاكي ببولاق الدكرور، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 
تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من موظف أفاد فيه بسرقة مجهولين لسيارته الملاكي أثناء ركنها أمام العقار الخاص به. 
 
وبإجراء التحريات تبين للمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور أن 4 عاطلين يكونون تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات، وراء ارتكاب الواقعة.
 
وبإعداد عدة أكمنة تمكن النقباء كريم عبد الرازق وأيمن سكورى وأحمد مندور، من ضبط 3 من المتهمين وبحوزتهم السيارة بالإضافة إلى لوحة معدنية يدوية الصنع، ورخص مزورة. 
 
وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة 4 سيارات بالقاهرة والغربية، بالإشتراك مع المتهم الهارب، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 

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