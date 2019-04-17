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22 مايو.. الحكم على 70 متهما بقضية لجان المقاومة الشعبية بكرداسة

الأربعاء، 17 أبريل 2019 12:44 م
22 مايو.. الحكم على 70 متهما بقضية لجان المقاومة الشعبية بكرداسة المستشار شعبان الشامى-أرشيفية
كتب ـ أحمد حسنى
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حجزت الدائرة 15 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، اليوم الأربعاء، جلسة  22 مايو المقبل للنطق بالحكم على 70 متهما بتكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة، وذخائر بدون ترخيص، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة". 
 
كانت هيئة المحكمة قد أعادت فتح باب المرافعة لإثنين من المتهمين الجدد، اليوم الأربعاء، وحجزت الجلسة المقبلة الموافق 22 مايو للنطق بالحكم.
 
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم فى 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة أسسوا من الأول وحتى الحادى عشر وآخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
 
وانضم المتهمون من الثانى عشر وحتى التاسع والستين وشخص متوفى وآخرين مجهولين للجماعة مع علمهم بأغراضها، وقتل المتهمون التاسع والعاشر والثانى عشر والثالث عشر، والرابع عشر والواحد والعشرون "جمال عطا الله" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، لظنهم بتعاونه مع الأمن، وقتل المتهم التاسع محمد عبد اللطيف حنفى فى 25 يناير 2015 وآخر مجهول صلاح الدين أحمد همام لاعتقادهما بملاحقته لهما لضبطهما بعد فرارهما من مسرح إضرام النيران فى المجلس المحلى لمدينة كرداسة.

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70 متهما بتنظيم اللجان الشعبية

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