15 مايو أولى جلسات استئناف المتهمين فى قضية غرق تلميذ ببيارة مدرسة بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

تنظر محكمة جنح مستأنف كفر الزيات بمحافظة الغربية، يوم 15مايو القادم، أولى جلسات الاستئناف المقدم من مدير مدرسة بنوفر الإبتدائية للتعليم الأساسى التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية، ووكيل المدرسة ومدرس التربية الرياضية، فى الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن مدد تتراوح بين سنتين و6سنوات، فى القضية رقم 10803 جنح مركز كفر الزيات، والمتهمين فيها بالإهمال الجسيم، والتى نتج عنه سقوط الطفل محمد عمر البهنسى داخل بيارة صرف صحى بمدرسة بنوفر للتعليم الأساسى ومصرعه بداخلها.

كانت محكمة جنح كفر الزيات بمحافظة الغربية، برئاسة المستشار محمد العبد بحضور محمد أبو الفتوح وكيل النيابة وأمانه سر حامد غانم، قد قررت معاقبة مدير مدرسة بنوفر للتعليم الأساسى التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه، وحبس وكيل المدرسة سنتين وكفالة 20 ألف جنيه، وحبس مدرس التربية الرياضية 6 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه وبراءة المتهم الرابع فى واقعة مصرع التلميذ محمد عمرو محمد البهنسى إثر سقوطه فى بيارة صرف صحى داخل المدرسة، أثناء حصة التربية الرياضية، فى القضية رقم 10803جنح مركز كفر الزيات.

كان المستشار دكتور ياسر هندى المحامى العام لنيابات غرب طنطا الكلية، قد أحال المتهمين وهم كل من " أ. أ" مدير مدرسة بنوفر للتعليم الأساسى التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية، "م .ح" مشرف المرحلة الابتدائية بالمدرسة، "م .ش" المشرف العام بالمدرسة، "م .ع" معلم التربية الرياضية بالمدرسة، محبوسين، إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح مركز كفر الزيات.

وكان إسلام عبد السميع مدير نيابة كفر الزيات، قد باشر التحقيقات مع المتهمين يوم الأحد الماضى وقرر حجزهم لحين ورود تحريات المباحث، التى أكدت صحة الواقعة، ووجهت النيابة تهمة الإهمال الجسيم والذى ترتب عليه مصرع الطفل داخل بيارة الصرف الصحي.

وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم فى الميعاد، وبعرضهم على النيابة لنظر تجديد حبسهم، أصدر المحامى العام لنيابات غرب طنطا، قرارا بإحالتهم محبوسين للمحاكمة العاجلة، على تنظر المحكمة اليوم الأحد ، أولى جلسات محاكمتهم.

كان محافظ الغربية، قد قرر إحالة مدير المدرسة ومشرف المرحلة التعليمية، ومدرس التربية الرياضية للنيابة العامة وإيقافهم عن العمل لإهمالهم وتقصيرهم الشديد فى أداء مهام عملهم، وهو ما تسبب فى سقوط الطفل فى بيارة الصرف الصحى ووفاته، كما قرر صرف 10 آلاف جنيه لأسرة التلميذ.