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الأربعاء، 17 أبريل 2019 03:04 م
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وكيل " تعليم الغربية " يتابع عددا من مدارس المحلة

الأربعاء، 17 أبريل 2019 01:57 م
وكيل " تعليم الغربية " يتابع عددا من مدارس المحلة وكيل التعليم يتفقد عدد من المدارس
الغربية محمد طارق
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تفقد محمد فاروق حماد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم الاربعاء، عدداً من مدارس إدارة شرق المحلة التعليمية، حيث قام بزيارة مدارس إبراهيم مكاوى الابتدائية ببشبيش، وحسن أبو زيد الابتدائية.
 
وتوجه وكيل الوزارة إلى مدرسة ابراهيم مكاوى الابتدائية ببشبيش، واطمأن إلى تواجد الأمن ودفتر الحضور و الانصراف الخاص بهم، وإنضباط المدرسة، ووجه خلال المتابعة بضرورة الإنتهاء من خريطة المناهج بجميع الصفوف، وعمل مراجعات للتلاميذ. 
 
كما توجه حماد، إلى مدرسة حسن أبو زيد الابتدائية، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، واطمأن إلى توافر وسائل الأمن والسلامة بالمدرسة وتفعيلها، ونظافة خزانات المياه، ونبه على استعدادات المدارس لاستقبال امتحانات النصف الثاني من العام الدراسي الحالي، كما وجه أيضا العاملين بحتمية المشاركة الفعالة في استفتاء التعديل الدستوري.
 
وكيل التعليم يتفقد عدد من المدارس
وكيل التعليم يتفقد عدد من المدارس

وكيل تعليم الغربيه يتفقد مدارس المحله
وكيل تعليم الغربية يتفقد مدارس المحلة

 


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