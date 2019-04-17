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وزير العدل يفتتح غدًا أعمال تطوير محكمة العباسية

الأربعاء، 17 أبريل 2019 06:40 م
وزير العدل يفتتح غدًا أعمال تطوير محكمة العباسية المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل
كتب عبد الله محمود
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يفتتح المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، غدًا الخميس، أعمال تطوير محكمة العباسية التى تأتى فى إطار تيسير عملية التقاضى، وسرعة الفصل في القضايا بما يحقق مبدأ العدالة الناجزة.

كانت قد شهدت المحكمة برئاسة المستشار ممدوح وحيد صادق، تطوير كبير خلال الفترة الماضية، وتم تقسيم البهو الرئيسي للمحكمة لـ 3 غرف كبري ليشمل جميع أقسام المحكمة.

وطلب "صادق" من القضاة خلال الجمعية العمومية للمحكمة، التعامل بسهولة ويسر مع المحامين والمتقاضين، وسرعة الفصل فى القضايا المنظورة أمامهم لتحقيق العدالة الناجزة.

واستعرض رئيس المحكمة ما أنجزته المحكمة خلال العام القضائى المنقضى، إذ بلغت دعاوى المدنى الكلى 66 ألفًا و382 قضية، والمدنى الجزئى 14 ألفًا و119 قضية، وصحة التوقيع 53 ألفًا و551 قضية، وقضايا الأسرة 33 ألفًا و619 قضية.


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