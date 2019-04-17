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وزير الرياضة: مليار و250 مليون مشاهد حول العالم تابعوا قرعة كأس الأمم

الأربعاء، 17 أبريل 2019 04:42 م
وزير الرياضة: مليار و250 مليون مشاهد حول العالم تابعوا قرعة كأس الأمم أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة
كتبت هند مختار
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تقدم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، بالشكر لرئيس مجلس الوزراء، على دعم ومساندة ملف تنظيم كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، وخروج حفل إجراء قرعة البطولة بصورة مٌشرفة أبهرت العالم.

 

وأشار إلى أن عدد من شاهدوا الاحتفال تخطى المليار و250 مليون مشاهد حول العالم، كما نقلته عدة قنوات عالمية، ونشرت تفاصيل الاحتفال وكالات الأنباء والصحف العالمية، مٌشيراً فى الوقت نفسه إلى التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية لخروج الاحتفال بصورة مٌشرفة.


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