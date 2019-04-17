وزير الرى: مشروع لنظام الإنذار المبكر من الأمطار فى الإسكندرية

كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أن اجتماعات المجلس الاستشارى المصرى الهولندى تناولت اليوم مقترح مشروع لنظام الإنذار المبكر من الأمطار فى الإسكندرية كمثال للتعامل مع الأمطار الغزيرة فى المدن والمناطق الحضرية.

وأضاف عبد العاطى فى تصريحات صحفية اليوم أنه تم استعراض دراسة حول تطوير نظم الصرف المغطى فى مصر ورفع كفاءته من خلال الاطلاع على أحدث نظم الصرف المغطى فى العالم وتطبيق ما يتناسب معها مع الظروف المصرية وكذلك دراسة حول تحسين نوعية المياه فى شبكات المصارف بما يعمل على تعظيم كميات مياه الصرف الزراعى المعاد استخدامها، وقد تمت تلك الدراسات بالتعاون مع الهيئة المصرية لمشروعات الصرف.

كما استعرض الاجتماع فكرة إنشاء وحدة محاسبة مائية Water accounting unit بهدف إدارة رشيدة ومثلى للموارد المائية ترتكز على التوازن بين الموارد والاحتياجات.

كما استعرض وزيرى المياه بكل من مصر وهولندا بالاجتماع الوزارى العلاقات المتميزة بين البلدين فى مجال البلدين، حيث ارتكزت كلمة الدكتور محمد عبد العاطى على إلقاء الضوء على التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر وعلى رأسها التغيرات المناخية وتأثيراتها المباشرة على زيادة الاستخدامات وتأكل المناطق الساحلية والزيادة السكانية وتأثيراتها المباشرة على تراجع نصيب الفرد من المياه، مشيرا إلى أن المجلس الاستشارى المصرى الهولندى يعد نموذجا فريدا فى التعاون الثنائى الذى يمتد إلى عام 1976 بين مصر والدول الأخرى فى مجال المياه.

واستعرض عبد العاطى خطورة تراجع نصيب الفرد من المياه وتأثيره على الاستقرار المجتمعى، مشيرا إلى بعض النماذج الإقليمية التى عانت من هذا التحدى ونتج عنها بعض الحركات المتطرفة مثل جماعات بوكوحرام كنتيجة مباشرة لتراجع كميات المياه بيحيرة تشاد

كما أوضح الدكتور عبد العاطى أن وزارة الموارد المائية والرى بمصر اتخذت حزمة من الإجراءات الاستباقية للتعامل مع التحديات المائية من خلال الإستراتيجية المائية 2050 التى وضعتها فى هذا السياق والتى ترتكز على أربعة محاور تعنى بتنمية الموارد المائية وتحسين نوعيتها وترشيد استخداماتها وتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ السياسات المائية المطلوبة.

من جانبها أكدت وزيرة المياه والبنية التحتية الهولندية على التعاون بين البلدين فى مجال المياه وتأكيدها على أن المجلس الاستشارى المصرى الهولندى يعد منصة لتبادل البيانات والخبرات والممارسات الناجحة فى مجال المياه، مشيرة إلى حرص واستعداد هولندا لتقديم كافة أوجه الدعم الفنى لمصر فى مجال حماية الشواطئ وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بطريقة آمنة وأنظمة الانذار المبكر بالفيضان.







