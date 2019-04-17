وزير التعليم العالى يستعرض تقرير التعاون البحثى مع الأكاديمية الملكية للهندسة بانجلترا

استعرض د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدما من د. عماد حجازى المدير التنفيذي لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية حول برامج التعاون العلمى والبحثى بين الصندوق والأكاديمية الملكية للهندسة بالمملكة المتحدة "برنامج نيوتن ـ مشرفة".

وأشار التقرير إلى أنه في إطار برنامج التعاون " نيوتن – مشرفة " أحد أهم برامج التعاون الدولي التي يدعمها الصندوق لتمويل المشروعات البحثية في مختلف الاهتمامات والمجالات عقدت العديد من اللقاءات والزيارات وورش العمل بين الجانبين المصرى والبريطانى، وذلك طبقاً للنداءات التى أطلقها هذا البرنامج.

ولفت التقرير إلى أن هذه اللقاءات المستمرة والدورية بين الجانبين المصري والبريطاني تأتى من أجل دعم المشروعات الابتكارية والأفكار الواعدة لرفع الوعي بالبحث العلمي نحو أهمية وصول المخرجات البحثية إلى المستوى الصناعي التطبيقى فى مجالات المشروعات الممولة من الصندوق بما يخدم الخطة البحثية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة فى مصر.

وأوضح التقرير أنه تم عرض بعض الابتكارات التى دُعمت من خلال البرامج التي أطلقها صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، بالإضافة إلى تقييم بعض المخرجات البحثية التطبيقية الناتجة عن المشروعات الممولة من الصندوق للباحثين المصريين بالجامعات والمراكز البحثية؛ لتحديد سبل الدعم المناسبة للوصول بالمنتج البحثى إلى المرحلة التسويقية، مشيرا إلى دعم الصندوق للمخترعين النابغين للوصول بمخرجاتهم البحثية للمرحلة التطبيقية وتسويق المنتجات المتوقع أن تكون ذات عائد إيجابى على المجتمع المصرى.

وأكد د. عماد حجازى أن برنامج "نيوتن – مشرفة" قام بتوفير التدريب المكثف لـ 13 باحثاً مصرياً لمساعدتهم على تسويق ابتكاراتهم، مشيرا إلى تنظيم صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية والأكاديمية البريطانية للهندسة تدريباً مكثفاً لمدة أسبوعين في المملكة المتحدة لمجموعة من الباحثين من مصر من مختلف الجامعات والمراكز والهيئات البحثية؛ بهدف إيجاد عائد اقتصادى من الاختراعات والمخرجات البحثية للمساهمة في زيادة الدخل القومى.

ومن جانبها أكدت د. شيرين عبد المعز منسق برنامج التعاون الدولى المصري البريطاني "نيوتن – مشرفة" على أن هذا التدريب يعد جزءاً من البرنامج المشار إليه، وهو أكبر تمويل علمي مشترك بين مصر والمملكة المتحدة، حيث يشارك أيضاً في دعم رسائل الدكتوراه وورش العمل والمشروعات البحثية بين باحثى الدولتين من أجل تطوير القدرة على البحث العلمى والابتكار، والتى يمكن أن توفر مخرجاتها حلولاً للمشاكل التي يواجهها المجتمع.