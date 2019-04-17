وزير الاتصالات: اختبار جودة المحمول عبر شركة عالمية لمدة عامين

كتبت هبه السيد

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مدة تعاقد الوزارة مع شركة عالمية لقياس جودة خدمات المحمول تستغرق عامين، مشيرا إلى أن الشركة بدأت فى تركيب أجهزة حديثة للغاية لاختبار الخدمة فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح طلعت فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" ان الشركة الجديدة تعمل تحت إشراف جهاز تنظيم الاتصالات، وسيتم نشر تقارير جودة الخدمة بشكل مفصل على موقع الجهاز إمام المستخدمين حتى يتسنى لهم معرفة جودة خدمة الشبكات التى يستخدمونها بشكل شفاف، وأيضا لاستفادة الشركات من التقارير الفنية التى ستصجر فى هذا الإطار للحفاظ على مشتركيهم.

وأكد الوزير على امتلاك جهاز تنظيم الاتصالات لخبرات جيدة يمكنها اختبار جودة المحمول، ولكن التعاقد مع شركة عالمية للمساعجة على اختبار جودة الخدمة عبر تقنيات حديثة للغاية.

وتوقف الجهاز منذ مايو 2017 عن نشر تقارير جودة خدمات المحمول لأسباب تتعلق بمضاعفة المناطق التى تجرى بها الاختبارت بعد إطلاق الجيل الرابع للمحمول بنحو ثلاث مرات عن ما كان عليه أثناء خدمات الجيل الثالث للمحمول.

وكانت شركات المحمول قد وقعت على لائحة جزاءات تتضمن عقوبات مالية رادعة فى عام 2017 الا انها لم تطبق علي الشركات حيث أكد مسؤولين بجهاز تنظيم الاتصالات على سرعة استجابة الشركات فى التعامل مع اى انخفاض مفاحيء للخدمة بأى منطقة فضلا عن أمور قد تكون خارجة عن ارادة اى شركة.