وزراء الاتصالات والاستثمار والتموين يشهدون تخريج 17 شركة ناشئة بفكرتك شركتك

كتبت هبة السيد

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والدكتور على مصلحى وزير التموين يوم التخرج السنوى لنحو 17شركة ناشئة جديدة للمبادرة فكرتك شركتك، والتى نظمتها " فلك" للشركات الناشئة بالشراكة مع إى إف جى للتكنولوجيا المالية، التابعين لمبادرة فكرتك شركتك التى اطلقتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي

وتأست شركة " فلك" فى إطار مبادرة "فكرتك شركتك" التى أطلقتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وأسستها شركة مصر لريادة الأعمال 2017، وتهدف لتمكين الجيل القادم من رواد الأعمال المصريين، ويوفر برنامج تسريع الأعمال على مدى أربعة أشهر لأصحاب مشاريع التمويل والإرشاد والتدريب والدعم الشامل، بالإضافة إلى أنها مجهزة بالأدوات والموارد اللازمة لتعزيز نماذج الأعمال ولصقل المهارات فى تنظيم المشاريع، من أجل المنافسة فى الاقتصاد العالمي.

وتعد "فلك" هى أكبر مسرع للأعمال فى الشرق الأوسط وإفريقيا، وتهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز ريادى فى المنطقة، وخلال الافتتاح تم الإعلان عن فتح باب التقدم فى دورة مسرعات الأعمال الثالثة، ويمكن للمتقدمين التقديم من خلال موقعها الاليكترونى.

وشهدا وزراء الاستثمار والتعاون الدولى والتموين والتجارة الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع بروتوكول تعاون بين اللواء أحمد حسنين، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهبه على، نائب رئيس مجلس ادارة مسرعة الأعمال "فلك"، من أجل دعم المشروعات الناشئة المتخصصة فى مجال الصناعات الغذائية ومنصات التجارة الإلكترونية للمواد الغذائية وغير الغذائية للشركة القابضة للصناعات الغذائية، واى مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات صلة بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

كما شهدا توقيع مذكرة تفاهم بين مسرعة الأعمال "فلك" وشركة اى اف جى للتكنولوجيا المالية ومنارة كابيتال، وجامعة الجيزة الجديدة لتأسيس شراكة اكاديمية وتطوير لبرامج ريادة الأعمال، وقام بالتوقيع كل من الدكتور شهاب مرزبان، رئيس مجلس ادارة شركة مصر لريادة الأعمال، والدكتور خالد عبد العزيز حجازى، القائم بأعمال عميد كلية ادارة الأعمال بجامعة الجيزة الجديدة.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الحكومة دورها اتاحة دور جيد للقطاع الخاص للقيام بدور كبير فى دعم ريادة الأعمال، موضحة أنه خلال زيارتها إلى واشنطن ونيويورك كانت المحادثات مع المؤسسات الدولية حول ريادة الأعمال ودعم الافكار المبتكرة، وتمكين القطاع الخاص مع التركيز على مشروعات الشباب والمرأة.

وأكد الدكتور على المصلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية دعم افكار الشباب الجاهزة والشركات الناشئة من أجل احداث نقلة نوعية فى مفهوم التنمية المستدامة، موضحا أن هناك نماذج عالمية انطلقت من افكار بسيطة فى مجال ريادة الأعمال، مقدما شكره لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والشباب القائمين على مبادرة فكرتك شركتك ومسرعة الأعمال "فلك"، مشيرا إلى أن وزارة التموين حريصة على تقديم الدعم لمبادرة فكرتك شركتك وافكار الشباب.

وأشاد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما قدمه الشباب من أفكار خاصة بالشركات الناشئة الجديدة، موضحا أنه لابد من الاتقان فى التنفيذ من أجل نجاح ريادة الأعمال، مشيرا إلى التعاون بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى دعم مبادرة "فكرتك شركتك"، لافتا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" تقوم بدعم 8 حضانات لريادة الأعمال فى 8 جامعات مصرية.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى التعاون بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والبيئة فى الاستثمار فى مجال البيئة، موضحة حرص وزارة البيئة على دعم المشروعات الناشئة فى مجال البيئة مثل مشروع انارة نظرا لدورها فى مواجهة التغيرات المناخية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على التخلص الأمن من المخلفات فى مجال الإلكترونيات.

وذكر هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن فى قطاع الأعمال العام يتطلع لمزيد من الشراكات مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن المستقبل هو لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح محمد فريد، رئيس البورصة، أن ريادة الأعمال هى احدى الداعم الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادى المستدام، مشيرا إلى دور الدولة فى دعم مجال ريادة الأعمال خاصة فى التكنولوجيا المالية، التى تدعم عمل البورصة.

وقال الدكتور شهاب مرزبان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لريادة الأعمال، أن الوزارة بدأت بمبادرة فكرتك شركتك بهدف أن تكون منصة لدعم ريادة الأعمال فى إطار ما نص عليه قانون الاستثمار بدعم هذا المجال، ثم تم تأسيس شركة مصر لريادة الأعمال بشراكة مع الصندوق السعودى للتنمية والمجموعة المالية هيرميس، اعقبها تأسيس مسرعة الأعمال فلك وEFG-EV Fintech، داعيا الحضور من القطاع الخاص ورجال الأعمال لدعم الشركات الناشئة الجديدة.

وذكر يوسف السماع، المدير التنفيذى لمسرعة الأعمال "فلك"، أنه تم تلقى أكثر من 2500 فكرة وتم مقابلة نحو 700 شخص فى محافظات مصر من خلال اتوبيس فكرتك شركتك، وتم اختيار 17 شركة وتمويلهم حتى 500 الف جنيه، وحصلوا على برنامج تدريبى لمدة 4 شهور تخرجوا منه اليوم، داعيا المستثمرين إلى دعم هذه الشركات.

وأشار محمود الزهيرى، المدير التنفيذى لشركة "اى اف جى للتكنولوجيا المالية"، إلى أن شركته هى أول مسرعة أعمال للتكنولوجيا المالية فى مصر، وهى حاليا فى دورتها الثانية وتعمل على الاستثمار وتنمية مشروعات ريادة الأعمال العاملة فى مجال التكنولوجيا المالية، لأن الشركة ترى أن التكنولوجيا المالية هى احدى الوسائل الرئيسية لتحقيق الشمول المالى.

وشهد يوم التخرج، تقديم عرضا للمستثمرين عن مجموعة واسعة من الاستثمارات الناشئة القابلة للتطبيق، حيث تعمل الشركات الناشئة فى مجموعة متنوعة من المجالات، مثل التكنولوجيا الصحية والرياضة والخدمات الغذائية والإلكترونية والسيارات.

وقال محمد أبو الفتوح، مؤسس شركة "ماى دايMayday"، أن شركته تقدم خدمات سريعة وآمنة لإصلاح وتموين وتغيير إطارات السيارات، وتغطى الشركة الأن القاهرة والجيزة والطرق الرئيسية للعين السخنة والإسكندرية.

وقالت ندى زاهر، الرئيس المؤسس لشركة "باسبورت Passport"، إنها تقدم منصة إلكترونية تربط الرياضيين الموهوبين فى مصر بالمنح الدراسية للرياضيين حول العالم، حيث تنفق 2000 كلية حول العالم نحو 3 مليارات دولار على المنح للرياضيين، ولكن الرياضيين فى مصر ليس لديهم المعرفة الكافية بهذه المنح، وقد نجحت "باسبورت" بالفعل فى توفير منح لـ14 قصة نجاح، وهناك 295 رياضيا مصريا نبحث لهم حاليا عن منح جديدة.

وقال محمد رشدى، مؤسس شركة "سوفيSoovi"، وهى أول منصة متخصصة فى بيع الأجهزة الإلكترونية تقدم خدمات الضمان والتقسيط والتوصيل للمنزل، ويقدمون أسعار جيدة لأنهم يتعاملوا مع الموردين مباشرة، ويخدمون سوق واسع، يضم 18 مليون متسوق مصرى على الإنترنت، ينفقون سنويا 1.6 مليار دولار على أجهزة الحاسب الآلى المستعمل، وقد نجحت الشركة بالفعل فى بيع أكثر من 500 ألف جنيه، ولديها تعاقدات مع عدد من المؤسسات المالية من أهمها البنك الأهلي.

واستعرض لى عزت، مؤسس "ترند ستار Trendstar" تجربته فى جمع 500 شخصية مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعى فى منصة واحدة لصناعة محتوى إعلانى رائج، فى ظل الانتشار الواسع للإعلانات على مواقع التواصل، وتهرب المستهلكين منها.

وقال عبد الرحمن سعيد، مؤسس شركة "هوود Hood"، أن شركته تقوم بتوصيل جهازها الخاص بسيارات العملاء لتقييم استهلاك السائقين للسيارات وأسلوب القيادة وإهلاكه للسيارة، مشيرا إلى أن مصر شهدت 21 ألف حادثة سير العام الماضى، 75% من تلك الحوادث يكون سببها سلوك السائقين.

وقال أحمد عطا الله، مؤسس "رصيديRaseedi"، أن التطبيق الخاص بشركته يقوم بتوفير رصيد العملاء، عبر تقديم النصائح حول الاستخدام الأمثل ومراقبة استهلاك الرصيد، وقام مؤسسو شركة "ديجيفايد Digified"، باستعراض خدماتهم فى تسجيل بيانات عملاء البنوك والتحقق من الهويات عبر الهواتف المحمولة، بدلا من الانتظار فى البنوك، ويساهم التطبيق فى تحقيق الشمول المالي.

وقالت فرح شكرى، مؤسسة "نارت N-art" لتسويق وبيع الأعمال الفنية عبر منصة إلكترونية، إنها أتمت التعاقد مع 170 فنان و3 معارض، لتسويق أعمالهم محليا وخارجيا.

وقال محمود سعيد، مؤسس "إليجيتElegate" أن مؤسسته عبارة عن وسيط متطور لطلب الطعام، حيث الوسطاء الإلكترونيين الحاليين يحصلون على نسب مرتفعة من الأرباح، بينما هناك صعوبة فى تحميل تطبيق خاص بكل مطعم، وكان الحل هو ابتكار تطبيق مرتبط بصفحات مواقع التواصل الاجتماعى للمطاعم، حيث 97% من العلامات التجارية للمطاعم فى مصر لديها صفحة على موقع فيس بوك، وقد نجحت إليجيت فى التعاقد مع 25 علامة تجارية، ولديهم الأن 10 الاف مستخدم، وتحصل فقط على 5 جنيهات على كل طلب، وهو رقم منخفض للغاية مقارنة بالتطبيقات التقليدية، وهدفهم التعاقد مع 700 سلسة مطاعم فى مصر.

وأنشأ أحمد حمودة، منصة "جدرانJoudran" لتسهيل الاتصال بين ملاك المنازل والمهنيين المحترفين المتخصصين فى أعمال التشطيب، ويقلل التطبيق تكلفة الدعاية الكبيرة لشركات التشطيب، ويقدم خدمة جيدة بسعر مناسب للمستهلك.

وأنشأت أميرة حسام، "دارجيDarjee"، المنصة التى تختصر عملية شراء فستان جديد إلى يوم واحد، لأن الشركة نفسها تقوم بالإنتاج والبيع والتوصيل، وحتى الأن نجحوا فى بيع 568 فستان بإيرادات تجاوزت مليون جنيه، رغم حداثة التأسيس.

وأسس أندرو سعد، تطبيق"بايبسPypa-ss"، الذى يقوم بحفظ بيانات التاريخ المرضى والعلاجى للأفراد، ويصنع رابط بين الصيدليات والمعامل والأطباء من ناحية، والمرضى من ناحية أخرى، ما يسهل التشخيص والعلاج المستقبلي.

وأنشأ محمد إبراهيم، منصة "ونتWint"، التى تعتبر إضافة قوية لقطاع اللوجستيات، حيث تقدم حلول سهلة لعمليات الشحن، حيث يتم تسليم ثمن البضائع بشكل يومى للموردين، وتمنح المشترى القدرة على تتبع البضائع من وقت خروجها حتى وصولها إليه، والعديد من الخدمات الأخرى.

وأوضح سراج موسى، مؤسس شركة "دلتا أويل Delta oil"، أنها تقوم بجمع زيت الطعام المستعمل من المنازل وإعادة تدويره لإنتاج وقود حيوى، وتستهدف الشركة جمع 10 طن شهريا فى الصيف القادم.

وتجمع الشركة بين الهدفين الربحى والبيئى، حيث كل لتر زيت يلقى فى أحواض المطبخ يدمر متر مكعب من المياه الممكن إعادة تدويرها.

وقال حسين خفاجى، أن تطبيقه "زا موب The mob"، سهل عرض المنتجات اليدوية للأفراد، لأنه يوفر خدمات التصوير المحترف، والتسويق، والتخزين للكميات القليلة المنتجة، والتغليف الجيد، والشحن مناسب التكلفة، وتخدم الشركة حاليا 70 منتج مصرى يقدمون 2300 منتج متنوع.

وأسس أحمد إبراهيم منصة "الفجالةFaggala"، التى توافر كافة الأدوات المكتبية ومستلزمات المدارس البسيطة ونادرة الاستخدام، دون الحاجة للسير فى زحام القاهرة، ويوفر التطبيق عروض بيع مباشرة للشركات والمدارس.

وأوضح أدهم عبد السلام، أنه استغل خلفيته فى علم النفس لتأسيس "ميركادوMerakido"، وغرض الشركة هو إعادة تنظيم الوقت الموظفين وزيادة ارتباطهم بالشركات، وتقديم الاستشارات والنصائح اللازمة لتحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية، ما يؤدى فى النهاية إلى زيادة إنتاجية وربحية الشركات.

وخلال يوم التخرج، اشادت عدد من الشركات ورجال الأعمال بالشركات الناشئة الجديدة، وأكدوا دعمهم لها، وأشار محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر، إلى حرص شركته على دعم الافكار المبتكرة للشركات سريعة النمو فى جميع القطاعات بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، والتى تنظمها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى إطار مبادرة "فكرتك شركتك"، وذلك بهدف دعم وتمكين رواد الأعمال المصريين من بناء شركات ناشئة قادرة على المنافسة عالميًا.