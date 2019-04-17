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وزارة التخطيط تشارك فى ندوة "دور الشباب فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة"

الأربعاء، 17 أبريل 2019 10:47 ص
وزارة التخطيط تشارك فى ندوة "دور الشباب فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة" هويدا بركات
كتبت هبة حسام
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شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ممثلا عنها أحمد كمالى، نائب الوزيرة لشئون التخطيط و هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة فى ندوة بعنوان "دور الشباب فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة" فى إطار استعراض طلاب الفرقة الرابعة من كلية الإعلام جامعة بنى سويف مشروع تخرجهم حول إعداد حملة ترويجية لرؤية مصر 2030 وذلك بمقر الكلية، وبحضور محمد زين، عميد كلية الإعلام بجامعة بنى سويف و أمانى ألبرت، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

تأتى المشاركة فى إطار التعاون بين وزارة التخطيط متمثلة فى وحدة التنمية المستدامة، وكلية الإعلام بجامعة بنى سويف، حيث قامت وحدة التنمية المستدامة بمساعدة شباب الفرقة الرابعة بالكلية فى التعرف على جميع جوانب وأهداف رؤية مصر 2030 من أجل التحضير لمشروع التخرج الخاص بهم، وذلك فى إطار دعم الشباب والطلاب وتأهيل وتطوير مهاراتهم والدفع بجهودهم فى خطط التنمية.

وخلال افتتاحه الندوة قال أحمد كمالى إنه لن نستطيع تحقيق تنمية مستدامة حقيقية دون الاستثمار فى البشر، والاهتمام بخدمات التعليم والصحة، مشيرا إلى أن رؤية مصر 2030 ليست رؤية فردية وإنما هى رؤية تشاركية تم إعدادها بمشاركة مجتمعية واسعة، وأنه بدون مشاركة مؤسسات قوية لن نستطيع تحقيق التنمية التى نبغاها، مؤكدا على أهمية وجود الحوار المتبادل لتحقيق فكر التشاركية، معربًا عن سعادته بالمشاركة والحوار مع الشباب فى تلك الندوة، ومشيدًا بالمجهود الذى قدمه الطلاب للخروج بالحملة الترويجية حول رؤية مصر 2030 بهذا المستوى المشرف والمتنوع من خلال تقديم إعلان تلفزيونى، إعلان جرافيك، إعلانات صحفية، مطبوعات.

وأشار كمالى إلى تحديث رؤية مصر 2030 الذى يتم العمل عليه حاليا، معلنا أنه سيتم اطلاق الحوار المجتمعى لتحديث الرؤية فى الثالث والعشرين من أبريل الجاري، داعيًا إلى استغلال طاقات الشباب فى الترويج لاستراتيجية التنمية المستدامة وتعريف المواطنين بأهدافها باعتبارهؤلاء الشباب شريك رئيس فى التنمية.

من جانبها أشارت هويدا بركات إلى أن الدولة تضع الشباب كأولوية باعتبارهم أحد المقومات الأساسية التى يمكن الاستناد إليها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تعد مصر من الدول الشابة، فيُشكل الشباب فى الفئة العمرية من 15 إلى 40 عامًا نسبة 41% من جملة السكان.

وأضافت بركات أن الشباب قادر على خلق فرصهم بأنفسهم، موجهة التحية للشباب على الجودة العالية لمشروع تخرجهم، داعية الشباب للمشاركة فى تحديث الرؤية والاطلاع على استراتيجات التنمية المستدامة بالدول الآخرى وإبداء آرائهم فى رؤية مصر 2030، واستعرضت رئيس وحدة التنمية المستدامة خلال كلمتها رؤية مصر 2030 وأعمال تحديث استراتيجية التنمية المستدام

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