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واشنطن تعتمد خريطة لإسرائيل تضم الجولان السورى المحتل

الأربعاء، 17 أبريل 2019 08:02 ص
واشنطن تعتمد خريطة لإسرائيل تضم الجولان السورى المحتل المبعوث الأمريكى الخاص للتسوية فى الشرق الأوسط جيسون جرينبلاط
وكالات الأنباء
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نشر المبعوث الأمريكى الخاص للتسوية فى الشرق الأوسط جيسون جرينبلاط، صورة لخريطة محدثة اعتمدتها سلطات بلاده رسميا، ويظهر فيها الجولان السورى المحتل ضمن حدود إسرائيل.

وغرد على "تويتر" قائلا: "مرحبا بالخريطة الجديدة فى نظام الخرائط الدولية الخاص بنا، بعد إعلان الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان".

 

خريطة الجولان
 

وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى مارس الماضى اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة منذ عام 1967.

وتنص قرارات الأمم المتحدة على أن المستوطنات المقامة على الأراضى المحتلة فى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ومرتفعات الجولان السورية المحتلة غير شرعية.

ويخالف إعلان ترامب القانون الدولى الذى يمنع ضم المناطق المحتلة للدولة التى احتلتها، كما تنص المواثيق الدولية وقرار مجلس الأمن الدولى 242 على أن مرتفعات الجولان أرض سورية احتلتها إسرائيل ولا يمكنها ضمها لسيادتها.

وكان ترامب قد صرح بأنه اتخذ قرار الاعتراف بضم الجولان بعد تلقيه درسا سريعا فى التاريخ خلال حوار بشأن موضوع مختلف، وتابع أمام تجمع الائتلاف اليهودى الجمهورى فى لاس فيجاس بولاية نيفادا، أنه اتخذ هذا القرار السريع خلال نقاش مع كبار مستشاريه بشأن السلام فى الشرق الأوسط وبينهم ديفيد فريدمان سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل وصهره جاريد كوشنر.


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