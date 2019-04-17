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الأربعاء، 17 أبريل 2019 07:51 م
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هيرميس: شركة التمويل العقارى توزع بالتساوى مع "طلعت مصطفى" وجى بى كابيتال"

الأربعاء، 17 أبريل 2019 07:12 م
هيرميس: شركة التمويل العقارى توزع بالتساوى مع "طلعت مصطفى" وجى بى كابيتال" كريم عوض الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس القابضة
كتب هانى الحوتى تصوير أشرف فوزى
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قال كريم عوض الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس القابضة، إن الشركة لديها ذراع للقطاع المالى غير المصرفى ويضم أنشطة متنوعة منها التخصيم والتمويل الاستهلاكى والتمويل متناهى الصغر، وبالشراكة مع جى بى كابيتال ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، نضيف نشاط التمويل العقارى، مضيفا أن الشركة تهدف إلى التوسع فى القطاع غير المصرفى ولذا كان لا بد أن تضيف هذا النشاط.
 
وأضاف عوض، رداً على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر إعلان عن تحالف مجموعة طلعت مصطفى، شركة جى بى كابيتال، وشركة المجموعة المالية هيرميس فاينانس، أن هناك شركة قائمة للتمويل العقارى مملوكة لمجموعة طلعت مصطفى، وسيدخل شركتى جى بى كابيتال، المجموعة المالية هيرميس فاينانس لزيادة رأس المال إلى 150 مليون جنيه، وسوف تتوزع ملكية الشركة الجديدة على 3  حصص متساوية. 
 
وتابع عوض أن شركة التمويل العقارى ستبدأ عملها خلال شهر مايو المقبل، وسيتم الإعلان عن اسمها مع بدء عملها فى السوق.
 
ومن جانبه قال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن شركة التمويل العقارى التى تم الإعلان عنها، ستقدم منتجات أكثر فعالية من التى تصدرها المجموعة، مضيفا أن وجود شركتين من كبار شركات الخدمات المالية، يعطى ثقل كبير للشركة فى مجال التمويل، والشركة لن تكتفى برأس مال 150 مليون جنيه، ولديها خطة توسعية لتصبح رائدة فى التطوير العقارى خلال الخمس سنوات المقبلة.
 

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هيرميس

طلعت مصطفى

التمويل العقارى

جى بى كابيتال




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