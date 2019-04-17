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هشام طلعت: بدء الإجراءات التنفيذية لإنشاء فورسيزون الأقصر

الأربعاء، 17 أبريل 2019 05:19 م
هشام طلعت: بدء الإجراءات التنفيذية لإنشاء فورسيزون الأقصر هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة
كتب هانى الحوتى
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قال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن الشركة تعمل على تنفيذ 3 فنادق حاليا وهى فورسيزون مدينتى، توسعات فورسيزون شرم الشيخ، وقريباً سنبدأ فورسيزون الأقصر، مضيفا بدأنا الإجراءات التنفيذية للفندق الأخير حالياً.
 
 
سبق أن أعلن هشام طلعت، عن ضخ شركته 350 مليون دولار لإنشاء فورسيزون مدينتى، و6 مليارات جنيه فورسيزون شرم الشيخ.
 
 
وبالنسبة لمشروعها مع هواوى لتحويل مدينتى لمدينة ذكية، أكد طلعت، أنه جارى العمل على تنفيذ المشروع لتطوير مشروع الرحاب ومدينتى، وسنبدأ بالأخيرة، وسيكون هناك مؤتمر صحفى لتفعيل المشروع والإعلان عن تفاصيله خلال فترة بين شهرين و3 شهور.
 
جاء ذلك على هامش إعلان 3 من كبرى الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، عن توقيع اتفاقية شراكة يتم بمقتضاها تقديم منتجات التمويل العقارى لخدمة قطاع متنامى من مشترى الوحدات السكنية فى سوق العقارات، وهى  مجموعة طلعت مصطفى، وشركة جي بي كابيتال، وشركة المجموعة المالية هيرميس فاينانس.
 
 
 
 

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