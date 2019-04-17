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بمشاركة عدد من الوزراء والخبراء من مصر والعالم...

هالة السعيد تفتتح المؤتمر الدولى لمعهد التخطيط حول تعزيز الزراعة المستدامة

الأربعاء، 17 أبريل 2019 08:51 م
هالة السعيد تفتتح المؤتمر الدولى لمعهد التخطيط حول تعزيز الزراعة المستدامة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
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أعلن الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومى، افتتاح الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى رئيس مجلس إدارة المعهد، للمؤتمر الدولى السنوى بعنوان "تعزيز الزراعة المستدامة"، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 20 أبريل 2019.

و ذكر معهد التخطيط فى بيان له اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن يُعقد المؤتمر بمقر المعهد على مدار يومى السبت والأحد المقبلين، بمشاركة وزير الزراعة، الدكتور عز الدين أبو ستيت ووزير الموارد المائية والرى، الدكتور المهندس محمد عبد العاطى، كما يشارك بالمؤتمر مجموعة من الخبراء العالميين، وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية، أبرزها، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والجامعة السويدية للعلوم الزراعية، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، والمركز العربي للمياه.

يعرض المؤتمر لأوراق علمية تتناول العديد من قضايا الزراعة المستدامة في مصر والوطن العربي والعالم مثل: الفرص المتاحة للتنمية المستدامة للموارد المائية المحدودة في مصر، واستراتيجية التنمية الزراعية  في مصر2030 ، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وجهود الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، ونموذج للاستثمار الأجنبي في قطاع الزراعة.

 

الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومى

 

كما يتضمن المؤتمر حلقات نقاشية للخبراء والمتخصصين لمناقشة قضايا ذات علاقة بتعزيز استدامة الزراعة ومنها: تحويل نظم الأغذية والزراعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستثمار في الزراعة المستدامة: قواعد منظمة التجارة العالمية وخبرات الدول الأعضاء، والتمدد الحضري والأمن الغذائي في مصر، كما يقدم المؤتمر عروضاً لبعض التجارب المحلية الرائدة في الزراعة المستدامة .


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