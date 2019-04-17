نيويورك تايمز: ماكرون يستغل حريق نوتردام لمصلحته السياسية

كتبت: إنجى مجدى

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الذى واجه انتفاضة فعلية ضد حكومته المؤيدة لقطاع الأعمال، سعى لاستغلال حادث حريق كاتدرائية نوتردام، لحشد بلد ألمته النيران ولتحويل لحظة الحداد والوحدة الوطنية إلى مصلحته.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، فى تقرير الأربعاء، إلى أن كلمة الرئيس الفرنسى لمواطنيه، مطالبا إياهم أن يتحدوا فى أعقاب الحريق المأساوى الذى وقع فى كاتدرائية نوتردام وأن يتجاوزوا الانقسامات التى تسببت فى توتر البلاد خلال أشهر من الاحتجاجات العنيفة.

وتقول إن على طريقة سلفه، فرانسوا هولاند، الذى كان يرأس فرنسا خلال هجومين إرهابيين شهدتهم البلاد، اقترح ماكرون نسيان السياسة فى أعقاب الحريق، وتركيز الانتباه على مشروع وطنى كبير لإعادة البناء، متعهدا باستعادة جوهرة باريس العملاقة خلال خمسة سنوات فقط.