video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 17 أبريل 2019 11:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نيويورك تايمز: صراع داخلى فى الحزب الديمقراطى بين جناحى كلينتون وساندرز

الأربعاء، 17 أبريل 2019 11:12 ص
نيويورك تايمز: صراع داخلى فى الحزب الديمقراطى بين جناحى كلينتون وساندرز بيرنى ساندرز وهيلارى كلينتون
كتبت: إنجى مجدى
إضافة تعليق
سلطت صحيفة "نيويورك تايمز"، الضوء على صراع داخلى فى الحزب الديمقراطى فى الولايات المتحدة، بين من وصفتهم الموالين لهيلارى كلينتون وأولئك المصطفين خلف بيرنى ساندرز، الذى أعلن ترشحه لسباق انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.
 
 
وأشارت الصحيفة الأمريكية، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الأربعاء، إلى الانقسامات الأيديولوجية بين الديمقراطيين، مضيفة أن هذه المرة يقع الانقسام بين الفريق الموالى لوزيرة الخارجية والمرشحة السابقة للرئاسة، هيلارى كلينتون، وجناح ليبرالى يحاول دفع الحزب نحو اليسار لتسخير طاقة جيل الألفية.
 
 
وتوضح أنه لا يزال فريق ساندرز مقتنعا بأن المؤسسة الديمقراطية عملت وراء الكواليس لحرمانه من ترشيح الحزب عام 2016، حيث فازت وقتها كلينتون بالترشيح وخاضت السباق فى مواجهة المرشح الجمهورى دونالد ترامب.
 
 
وأشارت إلى مركز التقدم الأمريكى وموقعه التابع ثينك بروجرس، كأدوات هامة فى هذا الصراع، حيث نشر الموقع مؤخرا فيديو يسخر من ساندرز، مما أثار غضب كبير من قبل رئيس حملة ساندرز، فايز شاكر، الذى كان نفسه رئيسا لتحرير الموقع عام 2008 وقام بالهجوم على كلينتون عندما كانت تخوض السباق نحو الرئاسة أمام باراك أوباما. واللافت أن المديرة الحالية للمركز والموقع هى نيرا تاندين، المسئولة الرفيعة فى حملة كلينتون آنذاك.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بيرنى ساندرز عن اتهام نائب أوباما بالتحرش: ليس لدى سبب لعدم تصديق لوسى

السيناتور الديمقراطى ساندرز يبدأ حملته الثانية للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020

"انتخابات +70".. عواجيز واشنطن يبحثون عن "حسن الختام" فى رئاسة "البيت الأبيض".. ترامب أكبر من تولى الحكم فى التاريخ الأمريكى .. جمهورى 73 عاماً يخطط للمنافسة.. وبيرنى ساندرز ابن الـ77 يعلن التحدى

الحزب الديمقراطى

انتخابات الرئاسة الامريكية

بيرنى ساندرز

هيلارى كلينتون




لا تفوتك
السيسى يتصل برئيس المجلس العسكرى السودانى ويؤكد الاستعداد لتقديم الدعم للسودان

السيسى يتصل برئيس المجلس العسكرى السودانى ويؤكد الاستعداد لتقديم الدعم للسودان

رئيس البرلمان يدعو كافة أبناء الشعب للمشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية

رئيس البرلمان يدعو كافة أبناء الشعب للمشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية

ملامح استعدادات الفراعنة لأمم أفريقيا.. المعسكر الأخير ينطلق 6 يونيو.. أزمة الهجوم عرض مستمر.. السولية يقتحم القائمة بقوة.. حراسة المرمى فى أمان بعد عودة حارس بيراميدز.. وعبد الله السعيد مفاجأة الكان

ملامح استعدادات الفراعنة لأمم أفريقيا.. المعسكر الأخير ينطلق 6 يونيو.. أزمة الهجوم عرض مستمر.. السولية يقتحم القائمة بقوة.. حراسة المرمى فى أمان بعد عودة حارس بيراميدز.. وعبد الله السعيد مفاجأة الكان

لم تقتصر على الرشاوى ودعم الإرهاب.. فضيحة أخرى تلاحق "الحمدين" خارجيا.. النظام القطرى يتورط فى غسل الأموال ويستأجر عددا من المسئولين الدوليين لتحسين سمعته.. ومحللون سعوديون: الرباعى العربى كشف وجه الدوحة القبيح

لم تقتصر على الرشاوى ودعم الإرهاب.. فضيحة أخرى تلاحق "الحمدين" خارجيا.. النظام القطرى يتورط فى غسل الأموال ويستأجر عددا من المسئولين الدوليين لتحسين سمعته.. ومحللون سعوديون: الرباعى العربى كشف وجه الدوحة القبيح

متفرحش بالمجانى.. تعرف على خطورة تحميل حلقات Game of Thrones مجانا

متفرحش بالمجانى.. تعرف على خطورة تحميل حلقات Game of Thrones مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة