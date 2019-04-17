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نيكى يرتفع لأعلى مستوى فى 4 أشهر ونصف لتفاؤل بشأن التجارة وبيانات صينية

الأربعاء، 17 أبريل 2019 11:31 ص
نيكى يرتفع لأعلى مستوى فى 4 أشهر ونصف لتفاؤل بشأن التجارة وبيانات صينية مؤشر نيكى
(رويترز)
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ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الأربعاء، إلى أعلى مستوى في 4 أشهر ونصف مع صعود أسهم شركات السيارات بفضل آمال إحراز تقدم في محادثات التجارة بين اليابان والولايات المتحدة، وأغلق نيكي مرتفعا 0.3% إلى 22277.97 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق للمؤشر القياسي منذ أوائل ديسمبر

 

وقال وزير الاقتصاد توشيميتسو موتيجي أمس الثلاثاء، إنه لم يجر التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا التجارة بعد محادثات على مدى يومين مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، لكن موتيجي عبر عن أمله في تحقيق نتيجة طيبة "في مرحلة مبكرة".

 

وقال متعاملون، إن الأنباء ساهمت في صعود أسهم شركات السيارات التي تواجه خطر رفع الرسوم الأمريكية على الواردات من السيارات اليابانية، وزاد سهم تويوتا موتور 2% وهوندا موتور 1% ومازدا موتور 2.5 %.

 

وعززت بيانات اقتصادية قوية من الصين المعنويات تجاه الأسهم اليابانية، ونما اقتصاد الصين 6.4 %على أساس سنوي في الربع الأول من العام وفقا لبيانات صادرة اليوم في تحد للتوقعات لتباطؤ أكبر، وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 % إلى 1630.68 نقطة.


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