نيابة مصر القديمة تقرر حبس متهمين لاتجارهما فى العملة 4 أيام

كتب سليم على

قررت نيابة مصر القديمة، حبس متهمين بترويج العملات النقدية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بدائرة القسم.

كما أمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وإرسال الأموال المتحفظ عليها إلى مباحث الأموال العامة لفحصها، وإعداد تقرير حولما إذا كانت مزورة، وعددها وكمياها وطرق الحصول عليها وكلفت بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجوده بمكان الحادث.

واستمعت النيابة إلى أقوال المبلغ والذى أكد أنه مصرى حاصل على الجنسية الأمريكية، ويعيش فى منطقة المنيل، ووقت ارتكاب الواقعة، سمع دوى صرخات واستغاثات أثناء مروره بالطريق العام وعندما حاول اكتشاف هوية صاحب الاستغاثات وجد سيارة ميكروباص وقفت وسدت الطريق على سيارة ملاكى اخرى، وعندما نزل منها صاحب الملاكى لمعاتبته وجد اثنين يقتادونه إلى داخل السيارة الميكروباص عنوة .

وأضاف المبلغ أنه وجد باب السيارة الملاكى مفتوح فحاول التفتيش فيها عن هوية صاحبها حتى يتمكن من إبلاغ الأجهزة الأمنية وبمجرد تفتيشه عثر على حقيبة أموال بداخلها مبلغ كبير تبين بعد ذلك أنه مليون و200 ألف جنيه سودانى، إلى جانب هاتف محمول،فأخذهم وغلق السيارة وتوجه إلى قسم شرطة مصر القديمة لتحرير محضر رسمى.

وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار آخرين اشتركوا فى ارتكاب الواقعة، وخطف أحد المتهمين تحت تهديد السلاح.