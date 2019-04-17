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ننشر المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات الصيادلة لـ18 نقيبًا بالمحافظات

الأربعاء، 17 أبريل 2019 01:12 ص
ننشر المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات الصيادلة لـ18 نقيبًا بالمحافظات انتخابات الصيادلة
كتبت آية دعبس
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أوضحت المؤشرات الأولية لعمليات فرز الأصوات، بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصيادلة، على مقعد نقباء المحافظات، فوز الدكتور بدرى الهوارى، بمقعد نقيب صيادلة القاهرة، والدكتورة نجوى هاشم بمقعد نقيب صيادلة الجيزة، وهانى دنيا بمقعد نقيب الغربية.

 

وفاز الدكتور عمر حسين بمقعد نقيب جنوب سيناء، والدكتور نظمى نظير نقيبا لبورسعيد، والدكتور صفوت عبد المقصود نقيبا للإسماعيلية، والدكتور خالد النبوى نقيبا لدمياط، والدكتور محمود يوسف نقيب لأسوان، والدكتور طارق عز نقيبا لصيادلة الأقصر.

 

كما أوضحت المؤشرات الأولية، فوز الدكتور محمد سرحان بمقعد نقيب صيادلة المنيا، والدكتور صابر عطا نقيبا لصيادلة الفيوم، والدكتورة ابتسام كامل نقيبا للوادى الجديد، والدكتور عاطف فايز نقيبا للبحر الأحمر، والدكتور سعدى فودة نقيبا للمنوفية، والدكتور سعيد شمعة نقيبا للدقهلية، والدكتور ناجى داوود نقيبا للبحيرة، والدكتور مجدى ثابت نقيبا للقليوبية، والدكتور عصام أبو الفتوح نقيبا للشرقية.

 

ويأتى ذلك بالتزامن مع استمرار عمليات فرز الأصوات بكافة المحافظات، لجمع الأصوات الخاصة بمقعد النقيب العام، وأعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات.

 

وفتحت لجان الانتخابات بنقابة الصيادلة أبوابها، منذ التاسعة صباح أمس الثلاثاء؛ واستمر الأعضاء فى الإدلاء بأصواتهم حتى السابعة مساء أمس.

 

ويتنافس فى الانتخابات 624 مرشحًا، بينهم 13 مرشحًا على مقعد النقيب العام للصيادلة، و68 مرشحًا على مقاعد أعضاء المجلس البالغ عددها 12 مقعدًا.


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