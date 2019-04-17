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"نعم للتعديلات الدستورية" فى استطلاع CNN رغم الصياغة المُوجهة سياسيا

الأربعاء، 17 أبريل 2019 09:41 م
"نعم للتعديلات الدستورية" فى استطلاع CNN رغم الصياغة المُوجهة سياسيا استطلاع CNN
كتب عبد اللطيف صبح
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رغم الصياغة الموجهة والمنحازة سياسيا فى استطلاع  CNN الأمريكية حول التعديلات الدستورية ، فاجأ أغلبية المصوتين القناة بالتصويت بـ"نعم "على الاستفتاء الذى طرحته على موقعها باللغة العربية ، و صوت 50% من عدد المشاركين الذين بلغوا 105 آلاف على الصيغة غير المهنية التى وضعتها القناة " هل توافق على بقاء السيسي فى الحكم حتى عام 2030" ، فيما أدلى  43% من المشاركين بـ "لا"

 

وعلى الرغم من استخدام القناة الأمريكية لصياغة غير مهنية على الإطلاق ومريبة على حسابها باللغة العربية على تويتر، إلا أن النتيجة جاءت على عكس رغبتها، فقد أُطلق الاستفتاء تحت عنوان (‏شاركنا برأيك.. هل أنت مع التعديلات الدستورية في مصر التي تتيح للسيسي البقاء في الحكم حتى 2030؟)، فى محاولة مفضوحة منها لاختزال مشروع التعديلات الدستورية فى المادة (140) الخاصة بمدة الرئاسة.

 

وباءت محاولة القناة المشبوهة والموجهة فى تشويه عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالفشل الذريع، وذلك رغم مشاركة الآلاف من حسابات اللجان الإلكترونية الإخوانية فى دعم التصويت بحسابات وهمية، بالإضافة إلى دعم من خالد أبو النجا وهيثم أبو خليل بتوجيه مستخدمى موقع تويتر باختيار "لا"، حيث جاءت نتيجة التصويت صادمة للجميع بعد انتهاء المدة الزمنية للتصويت بـ50% نعم، و43% لا، و7% مقاطع، بإجمالى أصوات بلغت 105 ألف صوت.


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cnn

التعديلات الدستورية

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