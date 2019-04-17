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ناسا: كويكب ضخم يمر بالأرض على مسافة أقرب من القمر غدا

الأربعاء، 17 أبريل 2019 07:57 م
ناسا: كويكب ضخم يمر بالأرض على مسافة أقرب من القمر غدا كويكب
أ ش أ
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أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن كويكبا ضخما بحجم مبنى من 10 طوابق سيمر بالقرب من الأرض غدا الخميس على مسافة تساوى نصف المسافة بين الأرض والقمر.

 

وبحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فقد قالت الوكالة إن الكويكب سيمر على بعد حوالى 136 ألف ميل من الأرض، متفاديا بذلك اصطداما مدمرا بالأرض.


وحذرت ناسا من أن المسار المدارى للكويكب يظهر أنه قد يظل يمثل خطرا فى المستقبل، حيث تشير التقديرات إلى أنه قد يصل فى وقت ما إلى نقطة تبعد عن الأرض مسافة تتراوح بين 7.5 مترا إلى 30 مترا. 


ووضع علماء الفضاء فى "ناسا" الكويكب بعد وقت قصير من اكتشافه فى 9 أبريل الجارى على قائمة الكويكبات التى تشكل خطرا بإمكانية اصطدامها بالأرض خلال الـ100 عام القادمة.


ومن الصعب التنبؤ على وجه الدقة بمسار الكويكب المحدد لكنه من المقرر أن يمر على مقربة من الأرض مجددا فى الأعوام 2034 و2041 و2048.


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