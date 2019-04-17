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نائب رئيس "الوطنية للانتخابات" يكشف متى يتوقف التحديث بقاعدة بيانات الناخبين

الأربعاء، 17 أبريل 2019 02:30 ص
نائب رئيس "الوطنية للانتخابات" يكشف متى يتوقف التحديث بقاعدة بيانات الناخبين الناخبين ـ أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
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صوت مجلس النواب على المواد المقترحة للتعديل بالدستور وعددها 12 مادة، وستشرع على الفور الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراءاتها المتعلقة بإتمام الاستفتاء على تعديل الدستور.

وفيما يتعلق بقاعدة بيانات الناخبين فإنه وكما صرح من قبل المستشار محمود الشريف لـ "اليوم السابع"، فإنه يتم تحديثها طوال الوقت من خلال اللجنة المختصة بالهيئة، ولكن متى يتوقف هذا التحديث ؟.

المادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية تحمل الإجابة على هذا السؤال ، حيث تؤكد فى نصها على أنه بمجرد دعوة الناخبين للاستفتاء أو الانتخاب يتوقف التحديث فى القاعدة سواء بالحذف أو الإضافة.

أى أن الهيئة الوطنية للانتخابات بمجرد أن تعلن دعوة الناخين للاستفتاء فى هذا الوقت يتوقف إجراء أى تعديل على قاعدة البيانات.

وهناك استثناء لحالتين فقط يجوز معهما الحذف أو الإضافة بقاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين للاستفتاء، وهما: حال صدور حكم قضائى واجب النفاذ، أو حذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة، وفى الحالتين يكون التعديل قبل 15 يومًا من تاريخ الاستفتاء.

 


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التعديلات الدستورية

قاعده بيانات الناخبين

الناخبين




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