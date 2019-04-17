مياه القناة تنهى إصلاحات كسر خط مياه الشيخ زايد أمام مبنى محافظة الإسماعيلية

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

قال المهندس عبد الحميد عصمت رئيس شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن فرق الصيانة بالشركة نجحت في احتواء أزمة تسرب المياه، التي أنهمرت بغزارة بالطريق التجاري بالشيخ زايد، أمام مبنى المحافظة الجديد بالإسماعيلية، بسبب كسر خط مياه عكرة تابع لهيئة قناة السويس.

وقالت الدكتورة عبير خليل مدير العلاقات العامة والإعلام بمنطقة القناة، أن معدات الشركة تحركت علي الفور لمواجهة الأزمة، والقضاء عليها، بالتنسيق مع المهندس مجدى سعيد رئيس قطاع الإسماعيلية، والعميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وفريق الصيانة التابع لهيئة قناة السويس.

وأضافت خليل، أن توجيهات رئيس الشركة كانت واضحة، بسرعة السيطرة على المياه التى أغرقت الشارع التجاري أمام المحافظة، بسب كسر ماسورة مياه عكرة فى الجزيرة الوسطي، والتى كادت أن تتسبب فى كارثة أمام المحافظة وغرق الميدان، حيث تحركت سيارات الشركة بإشراف المهندس مجدى سعيد رئيس القطاع، والمهندس كمال موافي رئيس الحملة الميكانيكية، بالدفع بعدد من سيارات كسح "براجة" وسيارة نافوري، وعربة السيول بجانب سيارات الأحياء، وتم السيطرة على الموقف خلال ساعات، وتم السيطرة على المياه وسحبها من الطريق المؤدى الى المحافظة، وأستمرالعمل لمدة 5 ساعات متواصل.