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معهد الكبد القومى بالمنوفية: 100% نسبة علاج الأطفال المصابين بفيروس سى

الأربعاء، 17 أبريل 2019 06:27 م
معهد الكبد القومى بالمنوفية: 100% نسبة علاج الأطفال المصابين بفيروس سى رئيس جامعة المنوفية
المنوفية _ محمد فتحى
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أعلن قسم الأطفال بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية نجاح علاج الأطفال مصابى فيروس سى بالمعهد بنسبة 100%، وأكدت الدكتورة هناء العربى رئيس قسم الأطفال بمعهد الكبد أنه تم علاج وشفاء 200 طفل من فيروس سى تلقوا علاجهم بالمعهد لمدة 3 شهور .

وأوضحت أن المعهد هو المكان الوحيد بالمحافظة الذى يقدم علاج للاطفال المصابين بالفيروس بالمجان بالتعاون مع رجال الأعمال و الجمعيات الأهلية وأكدت أن هناك 200 طفل آخرين يتلقوا العلاج المعهد حاليا تم تحويلهم من مستشفيات المحافظة واستقبالهم بعيادة الاطفال بالمعهد وغيرها بعد التأكد من إصابتهم تتراوح أعمارهم من 12 إلى 18 سنة طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها قسم الأطفال بالمعهد التقى فيها أطباء القسم بأولياء أمور المرضى للرد على استفساراتهم حول العلاج والأعراض الجانبية له والاحتياطات التى يجب اتخاذها أثناء تلقى العلاج.


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