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مطار القاهرة يتزين استعدادا للتعديلات الدستورية.. ولجان لتصويت العاملين والمسافرين

الأربعاء، 17 أبريل 2019 02:10 م
مطار القاهرة يتزين استعدادا للتعديلات الدستورية.. ولجان لتصويت العاملين والمسافرين مطار القاهرة يتزين إستعدادا للتعديلات الدستورية
كتب أحمد مصطفى
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استعد مطار القاهرة الدولى ووزارة الطيران للمشاركة فى العرس الديمقراطى الذى ستشهده مصر قريبا والخاص بالاستفتاء على التعديلات الدستورية.

 

ومن المقرر أنه لأول مرة سيشهد مطار القاهرة لجنتين انتخابيتين واحدة أمام مبنى الركاب رقم 1 والمعروف بالمطار القديم فى حين سيتم تخصيص مقر لجنة أخرى أمام  قرية البضائع.

 

وحسب مصادر لـ"اليوم السابع" فإن التفكير فى إقامة اللجنتين جاء بعد مطالبات عديدة خصوصا وأن قطاع الطيران المدنى يعمل بها عشرات الآلاف خلافا للجهات المعاونة من جمارك وحجر صحى وبيطرى وموظفين وعمال وشركات طيران خاص والعاملين بها وهذه الأعداد الكبيرة خلافا للمترددين من مستقبلين ومودعين ومسافرين كل ذلك كان لزاما توفير وتسهيل وتوفير أفضل الطرق للمشاركة فى الاستفتاء والإدلاء بأصواتهم.

 

وشهدت الطرق المؤدية إلى مطار القاهرة الدولى، انتشار عدد من اللافتات التوعوية تحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

 

وأعلنت بعض النقابات العمالية بقطاع الطيران المدنى، تأييدها للتعديلات الدستورية، بتعليق "بانرات" مؤيدة للاستفتاء، تحث من خلالها العاملين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء.

 

من المقرر أن تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، عصر اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا، فى تمام الثالثة عصراً، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، لدعوة المواطنين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتحديد الجدول الزمنى لإجراء التصويت خارج وداخل البلاد.

 

ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 10آلاف و878 مركزا، وعدد اللجان الانتخابية 13 ألفا و919 لجنة، بينما يبلغ عدد القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء 15 ألفا و324 قاضيا من مختلف الهيئات القضائية، ويعاونهم حوالى 120 ألف موظف.

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