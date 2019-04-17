مصرع شقيقين سقطا من الطابق السادس فى البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

سادت حالة من الحزن بقرية العزيزية بالبدرشين بعد مصرع شقيقان نتيجة سقوطهما من الطابق السادس خلال تنفيذهما أعمال المحارة بواجهة عقار، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد مصرع شخصين نتيجة سقوطهما من الطابق السادس.

وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المتوفيين هما "أيمن. م. ع " وشقيقه " خالد " يعملان فى مجال المحارة، أثناء تنفيذهما واجهة عقار اختل توازنهما وسقطا من أعلى سقالة مما أسفر عن مصرعهما، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.