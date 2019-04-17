مصرع شاب إثر إطلاق أعيرة نارية بالخطأ بأحد الأفراح فى دمياط

دمياط عبده عبد البارى

لقي شاب مصرعه إثر إصابته بطلق نارى عن طريق الخطأ، إثر قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء ابتهاجا بأحد الأفراح بعزبة عطالله التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط.

تلقى مركز شرطة الزرقا بلاغا من الأهالى بوفاة " محمود السيد" ٢٧ سنة مقيم بعزبة عطالله بطلق خرطوش أثناء انعقاد أحد الأفراح، وانتقل رجال مباحث مركز شرطة الزرقا إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الشاب أصيب بطلق ناري مما أحدث إصابة المجني عليه والذي تم نقله إلى مستشفى الزرقا المركزى حيث لقي مصرعه متأثرا بإصابته.

جارى تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.