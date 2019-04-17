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الأربعاء، 17 أبريل 2019 12:11 م
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مصدران: أرامكو فى محادثات لشراء حصة فى أنشطة التكرير لريلاينس أندستريز

الأربعاء، 17 أبريل 2019 11:33 ص
مصدران: أرامكو فى محادثات لشراء حصة فى أنشطة التكرير لريلاينس أندستريز أرامكو السعودية
(رويترز)
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قال مصدران مطلعان لرويترز اليوم الأربعاء إن شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية، أكبر منتج للخام فى العالم، تجرى محادثات لشراء حصة فى أنشطة التكرير والبتروكيماويات التابعة لريلاينس اندستريز الهندية.

 

كانت صحيفة تايمز أوف إنديا أفادت فى وقت سابق أن أرامكو تعقد محادثات لشراء حصة تصل إلى 25 %، قد تبلغ قيمتها نحو عشرة مليارات إلى 15 مليار دولار، مما يعنى تقييم أنشطة التكرير والبتروكيماويات للشركة الهندية بنحو 55 إلى 60 مليار دولار.

 

ولم ترد أرامكو حتى الآن على طلب للتعقيب.


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