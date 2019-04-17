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مصادر طبية لليوم السابع: مقتل 5 وإصابة 36 فى قصف على العاصمة الليبية طرابلس

الأربعاء، 17 أبريل 2019 01:01 ص
مصادر طبية لليوم السابع: مقتل 5 وإصابة 36 فى قصف على العاصمة الليبية طرابلس قوات الجيش الليبى
كتب أحمد جمعة
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أكدت مصادر طبية لليوم السابع مقتل 5 أشخاص وإصابة 36 آخرين فى قصف على العاصمة الليبية طرابلس ،وقال سكان إن أصوات قصف سمعت فى ساعة متأخرة من مساء اليوم الثلاثاء فى عدة مناطق بالعاصمة الليبية.

ولم تتوفر حتى الآن تفاصيل أخرى.

كانت قوات الجيش الوطني الليبى قد بدأت قبل نحو أسبوعين زحفا صوب طرابلس الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق الليبية، غير أن القتال اقتصر حتى الآن على الضواحي الجنوبية للمدينة.

وكعادتها وعند كل هزيمة  أمام ضربات الجيش الليبى، تبدأ مليشيات لصوص الإعتمادات المجرمة في حالة الجنون والقصف العشوائي على أحياء العاصمة في محاولة يائسة لإستعطاف العالم لكي يهب لنجدتها وإنقاذها من مصيرها المحتوم .
 
وتنفي القوات المسلحة الليبية إستخدامها أي نوع من الأسلحة الثقيلة وتؤكد بأن كل من مليشيا غنيوة ومليشيا المرسى بقيادة المجرم صلاح بادي توجهان فوهات مدافعهم نحو المدنيين الأبرياء كما نؤكد رصدنا هذه الليلة عربة جراد شاركت في قصف  المدنيين إنطلاقاً مما يعرف بـ ( مشروع الموز ) ومعسكر حمزة .
 
إن كل هذا الإجرام والجنون يأتي ضمن الخطة المشار لها والتي يشرف على تنفيذها المدعو فتحي علي باشاغا شخصياً وهي ذاتها خطته القذرة المتبعة في كل الحروب التي خاضها هذا الوزير المليشياوي منذ عملية فجر ليبيا الارهابية وحتى اليوم معتقداً بأنها حيلة ستنطلي على الناس وعلى المجتمع الدولي كما أنها تأتي قبيل جلسة مزمع عقدها حول ليبيا في مجلس الأمن كدليل على إفلاس هذا الوزير المغتصب للسلطة ومتاجرته بأرواح المدنيين وبأرواحهم لتحقيق مكاسب لن يكتبها الله بإذنه تعالى له ولا لمن خلفه من مليشيات ومجرمين ومؤدلجين

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