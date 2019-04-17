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مستندات.. ننشر قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المنظمة لعملية الاستفتاء

الأربعاء، 17 أبريل 2019 06:02 م
مستندات.. ننشر قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المنظمة لعملية الاستفتاء مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر
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حصل "اليوم السابع" على عدد من القرارات التى أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وتنظم عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

 

يأتى من بين القرارات ندب القضاة للإشراف على اللجان الفرعية والعامة بالاستفتاء، وكذا القضاة الاحتياطيين والذين يحلون محل أيا من القضاة الأصليين فى حال غيابهم أو اعتذارهم عن الإشراف.

 

أيضا قرار الهيئة بتشكيل لجان خاصة للوافدين ويكون مقرها أماكن تجمعاتهم، بالإضافة إلى قرار الهيئة بإمكانية تصويت الناخب الوافد أمام أى لجنة فرعية غير موطنه الأصلى. وأيضا القرار المنظم لتصويت المصريين فى الخارج وموعد الاستفتاء بالخارج.

 

أيضا من بين القرارات تشكيل لجان متابعة بالمحافظات يترأسها رئيس المحكمة الابتدائية بكل محافظة لمتابعة سير عملية الاستفتاء.

 

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