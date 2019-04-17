مستقبل وطن بالشرقية ينظم احتفالية كبرى لدعم التعديلات الدستورية

كتبت إيمان مهنى

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة الشرقية، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمركز ديرب نجم لدعم التعديلات الدستورية وحث المواطنين على أهمية النزول والمشاركة فى الأستحقاق القادم وتوضيح أهمية تلك التعديلات بحضور الدكتور محمد سليم الأمين العام، والأستاذ عبد العزيز الصافى امين التنظيم، والدكتور"محمد جمال عيسى" عميد كلية الحقوق والدكتورة "زينب فهيم" امين التدريب والتثقيف والمشرف العام على مركز ديرب نجم، والدكتور إسلام الجوهرى امين المهنين، والمستشارة ولاء زغلول، والدكتور "شاكر عابدين" أمين المركز وعدد كبير من اهالى مركز ديرب نجم، وأعضاء هيئة مكتب ديرب نجم.

أكد الدكتور "محمد سليم" ان التعديلات الدستورية جاءت كضرورة حتمية لأستكمال المشروعات القومية الجارى انشائها بمختلف محافظات الجمهورية بالأضافة الى وجود عوار فى بعض مواد دستور 2014 وذلك بشهادة أساتذة القانون والمتخصصون ولذا كان لزما على القيادة السياسية ومجلس النواب محاولة تلافى تلك المواد وطرحها أمام المواطنين للتعديل.

وأضاف "سليم" ان محافظة الشرقية وأهلها دائما ما يثبتون للقيادات السياسية انهم مع وطنهم وقت الحاجة ويقفون بكل قوة خلف قادتهم فى مختلف الأستحقاقات الدستورية ضاربا مثلا بنسبة التصويت فى الأنتخابات الرئاسية الماضية 2018 وحصول محافظة الشرقية على أعلى نسب التصويت فى ذلك الاستحقاق لذا يجب على ابناء المحافظة النزول بكل قوة بأن تأييد التعديلات الدستورية شهادة ميلاد جديدة لكل مصرى مخلص، مؤمن بما تم إنجازه من مشروعات قومية، واستقرار وتنمية مستدامه، قدمتها القيادة السياسة منذ فترة تولى السيسى الفترة الأولى من 2014 حتى أولاه الشعب المصرى مجددا ثقته المطلقة لفترة رئاسية ثانية بدأت من 2018.

ومن جانبها فقد أكدت الدكتورة "زينب فهيم " امين التدريب والتثقيف والمشرف العام على مركز ديرب نجم ان مؤتمر اليوم يعكس مدى وعى أهالى ديرب نجم وحرصهم على مصلحة الوطن واعلاء المصلحة العامة على المصلحة الشخصية مؤكدة ان القيادة السياسية تحرص دائما على مصلحة جميع المواطنين وجميع الأطياف والفئات وليس على مصلحة شخص بعينه.

وناشدت"فهيم" جموع المواطنين بالاحتشاد والنزول والمشاركة بكل قوة فى التعديلات الدستورية المرتقبة ومؤكدة ان المشاركة فى الاستحقاق لن يأخذ من وقت المواطن أكثر من ساعة ولكن هذة الساعة سيكون لها تأثير كبير على قوى الشر التى تتربص بوطننا وتريد زعزعة ثقة المواطن المصرى فى قيادته السياسية ولذا يجب على الجميع ان يكون الرد عن طريق الاحتشاد والنزول والمشاركة فى الاستفتاء القادم.

فيما أوضح الدكتور""محمد جمال عيسى" عميد كليه الحقوق ان التعديلات الدستورية القادمة تأتى لوجود بعض القصور فى مواد دستور 2014 والذى تم وضعه على عجل فى خلال المرحلة الانتقالية ولكن مع ترسيخ الدولة لدعائم الأستقرار سواء الأقتصادى والسياسى والخارجى كان لابد من تعديل تلك المواد وأجراء أستفتاء لتعديلها.



مستقبل وطن بالشرقية ينظم احتفالية كبرى لدعم التعديلات الدستورية (1)



مستقبل وطن بالشرقية ينظم احتفالية كبرى لدعم التعديلات الدستورية (2)



مستقبل وطن بالشرقية ينظم احتفالية كبرى لدعم التعديلات الدستورية (3)



مستقبل وطن بالشرقية ينظم احتفالية كبرى لدعم التعديلات الدستورية (4)