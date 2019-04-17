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مساعد وزير الصناعة: نعمل على عدة مشروعات لتحقيق التكامل الصناعى مع أفريقيا

الأربعاء، 17 أبريل 2019 12:44 م
مساعد وزير الصناعة: نعمل على عدة مشروعات لتحقيق التكامل الصناعى مع أفريقيا عمرو نصار وزير التجارة
كتب إسلام سعيد
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أعلن المهندس أحمد طه مساعد وزير الصناعة والتجارة، عن عدة مشروعات تقوم عليها مصر حاليا لتحقيق التكامل الصناعى مع القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن هذه المشروعات منها ما يتعلق بالتدريب المشترك وزيادة المهارات المختلفة لأبناء أفريقيا.

 

وأكد  خلال مؤتمر مركز تحديث الصناعة، للإعلان عن المعرض والمنتدى الروسى الدولى"الأسبوع الصناعى الكبير" المقرر إقامته من 8 إلى 10 أكتوبر 2019،  حرص مصر على دعم جهود التنمية فى القارة الإفريقية وتطوير آليات التكامل والشراكة الأفريقية الاستراتيجية للارتقاء بمكانة قارة أفريقيا على خريطة الاقتصاد العالمى الأمر الذى يسهم فى ضمان تحقيق الرخاء الاقتصادى والاجتماعى لكافة دول وشعوب القارة.

 

ولفت إلى أن مصر تثق فى قدرة الدول الأفريقية على تحقيق مزيد من التعاون فيما بينها وبذل كافة الجهود الممكنة لخلق وحدة أفريقية متكاملة على كافة الأصعدة وفى مختلف المجالات.

 

قال أحمد طه، إن المنتدى الروسى الدولى والمقرر عقده خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر 2019 فى مصر يعد أحد أكبر المعارض المتخصصة فى مجال الصناعات الهندسية، وهو يقام على غرار نظيره الروسى وهو معرض INNPROM.


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تحديث الصناعة

المعرض الروسى

أحمد طه

الصناعة




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