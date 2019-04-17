محافظ كفر الشيخ: توصيل الغاز الطبيعى لـ1438 عميلا بـ6 مراكز بالمحافظة

كفر الشيخ – محمد سليمان

تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، أعمال توصيل الغاز الطبيعى لـ 1438عميلا بمراكز كفر الشيخ، دسوق، قلين، البرلس، الجرايدة، فوه، مؤكدًا على أن القرار رقم 6230 لسنة 2019، بتعديل جزء من خريطة المخطط التفصيلى المعتمد لمدينة الحامول، بتعديل بعض الشوارع بالمنطقة طبقًا للطبيعة والرخص الصادرة، استجابة للمواطن "ع.ف.ع.م"، كما قرر تعديل جزء من خريطة المخطط التفصيلى المعتمد لمدخل فوة الغربى، بتعديل عرض الشارع من 15مترا إلى 17 مترا طبقًا للطبيعة، استجابة للمواطن" ع.م.خ.ر ".وصدر القرار رقم 6235 لسنة2019، بتعديل جزء من خريطة المخطط التفصيلى المعتمد لأرض مدرسة الزراعة بمستشفى الأورام بمدينة كفرالشيخ.

وقال طه، إن حملات مديرية الطب البيطرى تمكنت من ضبط 66 ألف كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستخدام الآدمى، كما قدمت الرعاية والعلاج لـ 7866حيوانا معالج من بينها "4421 أبقار، و1956 جاموس، و1098 أغنام، 358 دابة، و23 كلبا، و10 قطط، كما بلغ إجمالى نشاط الرعاية التناسلية 528 من بينها " فى التشخيص وفحص الحمل ومسببات ضعف الخصوبة 222 أبقار، و107جاموس، و21 أغنام وبلغ إجمالى نشاط التلقيح الاصطناعى 611 من بينها 499 أبقار، و112 جاموس، وبلغ إجمالى المتابعات 282 من بينها 195 أبقار، و87 جاموس.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه بلغ إجمالى حالات علاج أمراض الدواجن 9340 طائرا، وتم مكافحة إنفلونزا الطيور فى قطاع المزارع وتم سحب 16 عينة من الطيور، و30 تصريح نقل طيور، وتم نقل34000 طائر، وتم تحصين4400 طائر فى قطاع الأهالى، وفى نشاط التدريب، وتم إجراء15 ندوة إرشادية حضرها 572 شخصا من بينها " 7 ندوات وقاية حضرها 319 شخصا و8 ندوات مشتركة حضرها 253شخصا"، وفى نشاط التأمين على الماشية بلغ عدد الحيوانات المؤمن عليها 259 حيوانا.