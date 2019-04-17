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محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادى يشهدان فعاليات مبادرة "دكان الفرحة"

الأربعاء، 17 أبريل 2019 01:42 م
محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادى يشهدان فعاليات مبادرة "دكان الفرحة" اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا
قنا - وائل محمد
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شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى انطلاق فعاليات مبادرة " دكان الفرحة" لحضور الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمبادرة ينظمها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع بنك الكساء المصرى وبالتنسيق مع جامعة جنوب الوادى لتوزيع الملابس على الفئات الأولى بالرعاية من الطلاب بكليات الجامعة والمعهد العالي للخدمة الاجتماعية وهندسة الازهر وذلك يومى 17 و 18 من إبريل الجارى بمقر الجامعة بقنا.
 

ووجه محافظ قنا الشكر لمسئولي صندوق تحيا مصر لتنظيمهم هذه الفاعلية ، مؤكدا حرص المحافظة على التنسيق الدائم مع جامعة جنوب الوادى فى مختلف الأنشطة والمبادرات والخدمات.


وأكد رئيس الجامعة على أهمية هذه المبادرة فى تحقيق التكافل والرعاية للفئات الأولى بالرعاية، مشيدا بجهود صندوق تحيا مصر ومشاركة الطلاب المتطوعين في تنظيم الفاعلية، وقام محافظ قنا ورئيس الجامعة بجولة تفقدية فى أجنحة المعرض الخيرى تفقدوا خلالها المعروضات تتضمن فعاليات المبادرة توزيع 13ألف قطعة ملابس على المستحقين من الطلاب.


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