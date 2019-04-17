محافظ سوهاج يرفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى للاستفتاء على تعديلات الدستور

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد فى المحافظة إلى الدرجة القصوى استعداداً للاستفتاء على التعديلات الدستورية والمقرر إجراؤها الأسبوع القادم.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده محافظ سوهاج مع رؤساء الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء، ومديرى المديريات الخدمية، ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية، لمراجعة الاستعدادات النهائية للمحافظة لإجراء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ودعا المحافظ المواطنين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة للمشاركة وتوصيل رسالة للعالم بأن الشعب المصرى لديه من الوعي والحس السياسي بأن يشارك في الاستفتاء، وممارسة حقه في الاختيار .

ووجه "الأنصاري" بضرورة التنسيق بين الوحدات المحلية، ومديريات الخدمات لتجهيز اللجان ومحيطها، مع فرش أماكن إقامة قوات التأمين، مشيراً إلى ضرورة حث المواطنين وتوعيتهم بأهمية المشاركة وقراءة مواد التعديل بشكل جيد، لافتاً الى ضرورة الاستفادة والأخذ في الاعتبار ما يحدث بالدول المجاورة من حروب وحالة عدم الاستقرار، وهو ما يضع على عاتقنا المسئولية التاريخية للحفاظ على أمن واستقرار بلدنا الحبيب.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج، أن الاجتماع تناول تجهيز مقرات اللجان "الرئيسة والفرعية" من حيث النظافة، وكفاءة المرافق، والإضاءة الداخلية، والخارجية للمقرات، وإقامة شوادر خارج اللجان لراحة كبار السن، وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم، على أن يقوم رئيس كل مدينة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية داخل المركز والمدينة، وتشكيل لجنة للمرور على جميع اللجان الموجودة بنطاق المركز.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المحافظ أكد على كل رئيس مدينة بتجهيز غرفة عمليات فرعية لمتابعة عملية الاستفتاء، والتيسير على المواطنين وتسهيل وصولهم إلى لجان الاستفتاء، والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لتذليل العقبات وحل المعوقات، كما كلف المحافظ مسئولي شركة الكهرباء والمياه بتوفير الخطط البديلة، والتأكد من توصيل المرافق للجان.

ولفت المتحدث الرسمى إلى أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة الموقف الحالى لعمليات تقنين الآراضي أملاك الدولة، حيث وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من عمليات التقنين.