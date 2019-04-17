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الأربعاء، 17 أبريل 2019 03:01 م
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محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال اللجان والاستعدادات النهائية بمضمار الهجن

الأربعاء، 17 أبريل 2019 01:42 م
محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال اللجان والاستعدادات النهائية بمضمار الهجن محافظ جنوب سيناء يتفقد مكان إقامة مضمار الهجن
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمود السولية، رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والشيخ عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصرى الأستعدادات النهائية بمضمار الهجن.

وتابع المحافظ أعمال اللجان الخاصة بالتسجيل والكشف البيطرى، وتركيب الشرائح الإلكترونية للجمال أسوة بما يتم فى الدول الأخرى، حيث يسجل عليها جميع بيانات الجمل ورقمه ليسهل المتابعة والتسجيل بالحاسب الآلى استعدادا لسباق شرم الشيخ الدولى الأول للهجن.

كما سيتم استخدام الراكب الآلى لقيادة الجمال خلال مراحل السباق المختلفة.

وتفقد المحافظ أعمال التشجير والتجميل والرصف الخاصة بالمضمار.

جدير بالذكر إنه ستنطلق فعاليات المهرجان يوم 25 أبريل الجارى بمشاركة 12دولة أوربية وإفريقيه وعربية، منها "فرنسا وتشاد والأمارات والسعودية والأردن" وبحضور وزراء وسفراء دول أوربية وإفريقيه وعربية.

محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات مضمار الهجن (1)
محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات مضمار الهجن
محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات مضمار الهجن (2)
محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات مضمار الهجن
محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات مضمار الهجن (3)
محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات مضمار الهجن 
محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات مضمار الهجن (4)
محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات مضمار الهجن 
محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات مضمار الهجن (5)
محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات مضمار الهجن

 


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