video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 17 أبريل 2019 01:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادى الجديد يدشن 4 أتوبيسات جديدة مجهزة بخدمات متميزة بـ14مليون جنيه

الأربعاء، 17 أبريل 2019 01:14 م
محافظ الوادى الجديد يدشن 4 أتوبيسات جديدة مجهزة بخدمات متميزة بـ14مليون جنيه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادى الجديد-فريق المحافظات
إضافة تعليق

دشن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد 4 أتوبيسات جديدة لشركة اكسبريس للنقل الجماعي بالوادي الجديد لتدخل ضمن خطوط الشركة وذلك بحضور المهندس خالد الصاوي رئيس مجلس إدارة الشركة، والتي بذلك يصل عدد أتوبيسات الشركة إلي 5 أتوبيسات بتكلفة 14 مليون جنيه، مجهزة بخدمات متميزة كالتكيف ودورات مياه وضيافة وعرض الأفلام بالفيديو.

وأوضح الزملوط أن الأتوبيسات ستعمل علي خطوط "الخارجة - القاهرة والعكس، والفرافرة – أسيوط والعكس"، مشيرا إلى أنه سيتم تشغيل عدد أتوبيس خلال شهر لخدمة "الداخلة – أسيوط والعكس، والخارجة- أسيوط والعكس"، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بتغطية كافة مراكز المحافظة وكذلك ربط المحافظة بباقي محافظات الجمهورية.
 
وأشاد الزملوط بدور الشركة في دعمها للحالات الاولي بالرعاية وحالات مرضي السرطان بتذاكر مجانية ومخفضة كمساهمة مجتمعية لأبناء المحافظة  وكذلك في إطار حرص واهتمام المحافظة وتنسيقها المستمر مع كافة القطاعات العامة والخاصة لتوفير الاحتياجات الأساسية لراحة المواطنين علي أرض المحافظة.
 
ووجه الزملوط بتخصيص مكان لتجميع كافة شركات النقل الجماعي به للتيسير علي المواطنين، مشددا بضرورة التزام السائقين بالسرعات المقررة وعدم تجاوزها للحفاظ علي أرواح المواطنين، بالإضافة إلي حثه للمواطنين بضرورة الحفاظ علي هذه الأتوبيسات لما تقدمه من خدمات هامة لأبناء المحافظة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الزملوط يوجه بسرعة إنشاء فصول إضافية لاستيعاب كثافة التلاميذ بمدرسة 25 يناير

الوادى الجديد

اخبار الوادي الجديد

محافظه الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الخارجه




لا تفوتك
السيسى يتصل برئيس المجلس العسكرى السودانى ويؤكد الاستعداد لتقديم الدعم للسودان

السيسى يتصل برئيس المجلس العسكرى السودانى ويؤكد الاستعداد لتقديم الدعم للسودان

رئيس البرلمان يدعو كافة أبناء الشعب للمشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية

رئيس البرلمان يدعو كافة أبناء الشعب للمشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية

ملامح استعدادات الفراعنة لأمم أفريقيا.. المعسكر الأخير ينطلق 6 يونيو.. أزمة الهجوم عرض مستمر.. السولية يقتحم القائمة بقوة.. حراسة المرمى فى أمان بعد عودة حارس بيراميدز.. وعبد الله السعيد مفاجأة الكان

ملامح استعدادات الفراعنة لأمم أفريقيا.. المعسكر الأخير ينطلق 6 يونيو.. أزمة الهجوم عرض مستمر.. السولية يقتحم القائمة بقوة.. حراسة المرمى فى أمان بعد عودة حارس بيراميدز.. وعبد الله السعيد مفاجأة الكان

لم تقتصر على الرشاوى ودعم الإرهاب.. فضيحة أخرى تلاحق "الحمدين" خارجيا.. النظام القطرى يتورط فى غسل الأموال ويستأجر عددا من المسئولين الدوليين لتحسين سمعته.. ومحللون سعوديون: الرباعى العربى كشف وجه الدوحة القبيح

لم تقتصر على الرشاوى ودعم الإرهاب.. فضيحة أخرى تلاحق "الحمدين" خارجيا.. النظام القطرى يتورط فى غسل الأموال ويستأجر عددا من المسئولين الدوليين لتحسين سمعته.. ومحللون سعوديون: الرباعى العربى كشف وجه الدوحة القبيح

متفرحش بالمجانى.. تعرف على خطورة تحميل حلقات Game of Thrones مجانا

متفرحش بالمجانى.. تعرف على خطورة تحميل حلقات Game of Thrones مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة