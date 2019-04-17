محافظ الوادى الجديد يدشن 4 أتوبيسات جديدة مجهزة بخدمات متميزة بـ14مليون جنيه

الوادى الجديد-فريق المحافظات

دشن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد 4 أتوبيسات جديدة لشركة اكسبريس للنقل الجماعي بالوادي الجديد لتدخل ضمن خطوط الشركة وذلك بحضور المهندس خالد الصاوي رئيس مجلس إدارة الشركة، والتي بذلك يصل عدد أتوبيسات الشركة إلي 5 أتوبيسات بتكلفة 14 مليون جنيه، مجهزة بخدمات متميزة كالتكيف ودورات مياه وضيافة وعرض الأفلام بالفيديو.

وأوضح الزملوط أن الأتوبيسات ستعمل علي خطوط "الخارجة - القاهرة والعكس، والفرافرة – أسيوط والعكس"، مشيرا إلى أنه سيتم تشغيل عدد أتوبيس خلال شهر لخدمة "الداخلة – أسيوط والعكس، والخارجة- أسيوط والعكس"، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بتغطية كافة مراكز المحافظة وكذلك ربط المحافظة بباقي محافظات الجمهورية.

وأشاد الزملوط بدور الشركة في دعمها للحالات الاولي بالرعاية وحالات مرضي السرطان بتذاكر مجانية ومخفضة كمساهمة مجتمعية لأبناء المحافظة وكذلك في إطار حرص واهتمام المحافظة وتنسيقها المستمر مع كافة القطاعات العامة والخاصة لتوفير الاحتياجات الأساسية لراحة المواطنين علي أرض المحافظة.

ووجه الزملوط بتخصيص مكان لتجميع كافة شركات النقل الجماعي به للتيسير علي المواطنين، مشددا بضرورة التزام السائقين بالسرعات المقررة وعدم تجاوزها للحفاظ علي أرواح المواطنين، بالإضافة إلي حثه للمواطنين بضرورة الحفاظ علي هذه الأتوبيسات لما تقدمه من خدمات هامة لأبناء المحافظة.